První dopady třinecké krize. Asistent Malík rezignoval, Moták zůstává

„Nechtěl bych to komentovat. Už jsem to jednou zažil, není to příjemné. A když je to na... no bez komentáře. Samozřejmě největší odpovědnost za tenhle tým nesu já, to je jasné. Zodpovědnost cítím sám,“ hlásil po utkání kouč Zdeněk Moták.

V pondělí dopoledne se situace vyvrbila tak, že trenér Ocelářů Marek Malík podal rezignaci a vedení ji přijalo. Podle informací iSport.cz napomohly k Malíkově konci i určité neshody s částí hráčů. Zdeněk Moták s Jiřím Raszkou zůstávají.

„V první řadě děkujeme za práci, kterou Marek u týmu odvedl. Je profesionálem, který dělal vše na sto procent. Ne vždy si však všechno sedne, jak si přejete. V životě, ve vztazích i ve sportu. Marek si po nedělním utkání sám v sobě vyhodnotil, že bude lepší, když tým opustí. My jeho rozhodnutí respektujeme,“ řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Malík byl s třineckou organizací s krátkými přestávkami spjat od roku 2015. K áčku povýšil v létě, kdy spolu s Raszkou nahradil Vladimíra Országha. Slovenský kouč se po dvou mistrovských titulech toužil vydat domů za rodinou, proto se upsal v rodné Bánské Bystrici, s níž je nyní na čtvrtém místě.

Vyjádření Marka Malíka na klubovém webu Ocelářů

„Ve své hráčské kariéře jsem mnohokrát čelil těžkým obdobím. Týmovým i osobním. Na rozdíl od trenérské pozice jsem však tehdy mohl tato období sám ovlivnit svými výkony na ledě. Nikdy jsem neutíkal z boje, už vůbec ne v těžkých chvílích. Stejně to mám nastavené i jako trenér.

Situace, ve které se tým nachází, není jednoduchá. Předváděná hra má k ideálu daleko. Spokojený s ní nejsem já, další trenéři, všichni hráči, vedení a ani třinečtí fanoušci. Jako trenér ale taky musíte umět přijmout zodpovědnost a chránit své svěřence.

Tým potřebuje impuls, a hlavně klid na práci, aby nastalou situaci napravil. Protože je pro mě právě tým vždycky na prvním místě, rozhodl jsem se pro těžký krok. Vedení Ocelářů jsem nabídl svou rezignaci, která byla následně přijata.

Všichni hráči, trenéři, vedení a taky skvělí a správně nároční třinečtí fanoušci mají můj veliký respekt a obdiv. Je neskutečné, co se v Třinci v posledních letech podařilo vybudovat. Upřímně věřím, že brzy bude znovu lépe.

Mrzí mě, že to nevyšlo, ale hráčům a trenérům přeji pevné zdraví a vše dobré. Děkuji za příležitost, bylo mi ctí být součástí skvělého týmu."