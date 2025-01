Silná kabina i přesilovky. Litvínov má na titul. Kaše: Náš hokej baví diváky

Přesilovková erupce vystřelila hokejisty Litvínova do čela tabulky. Výhra 4:1 nad Karlovými Vary den před koncem roku byla čtvrtou v řadě. Chemici do nového letopočtu vykročili jako lídři extraligy, s dvoubodovým náskokem před Pardubicemi. Ty mají po vystoupení na Spenglerově poháru v Davosu ještě zápas k dobru. „Příjemný pocit, ale my tabulku zase tak moc neřešíme,“ pravil asistent trenéra David Kočí.

Ondřej Kaše projevil víc nadšení. „Troufnu si říct, že hrajeme hezký hokej, který diváky baví. Myslím, že si chtěli vyřvat hlasivky před Novým rokem, byli úžasní. Pecka! Pořád je ale kousek po půlce sezony, je strašně těžké hodnotit. Je příjemné být první, ale ještě nás čeká spousta práce,“ upozornil.

Rozjetí Krušnohorci vyskočili na špici podruhé v této sezoně. Na prvním místě strávili přelom roku dosud pouze jednou, v sezoně 2008/09. „Úspěch nám přináší kabina a charakter hráčů. I když se třeba nedaří, jsme schopní si to v kabině říct, zapnout, blokovat střely, dobruslovat. V tom spočívá naše síla,“ zdůraznil David Kočí.

„Daří se nám, jádro mužstva zůstalo plus minus pohromadě. V týmu je obrovská síla. Byla v něm už v minulé sezoně. Držíme při sobě. Budu se opakovat, ale v každém zápase je vidět, kolik zblokujeme střel, jak žijeme na střídačce. Najde se víc věcí, proč nám to tak šlape,“ vypočítával Ondřej Kaše.

Taky on osobně vstoupil do nového roku coby jeden z lídrů. S 29 body (9+20) se dělí o vedoucí pozici extraligové produktivity s vítkovickým Markem Kalusem a Jakubem Flekem z Komety. V posledním zápase roku 2024 podílel na třech litvínovských brankách ze čtyř (1+2) a měl tři plusové body. Na konci první třetiny se postaral o vyrovnání, během druhé části asistoval u obratu Vervy.

Všechny góly domácích padly v přesilových hrách. Rozhodly speciální týmy. Postupně udeřili Ondřej Kaše, Sukeĺ, Koblasa a Sandberg. Přesilovky hraje Litvínov v poslední době s pěti útočníky. Starší z bratrů Kašových operuje v pozici falešného beka. „Kvůli nemoci nám z obrany vypadl Jared McIsaac, tak jsme si řekli, že tam dáme pět útočníků. Zatím to vypadá slušně, docela to funguje,“ uvedl asistent Kočí.

„Trošku to vzniklo tím, že není Jared,“ potvrdil Ondřej Kaše. „Bavili jsme se o tom už při zápase v Plzni, kdy tam chodil brácha. Pak vypadl, takže jsme tam dali Guťáka (Michal Gut). Pro mě je trošku jiný rozjezd, než obvykle. Vytahuju puk, pak ho shazuju. Hraju beka, takže jiné to je, ale čím víc zápasů bude, tím to bude jednodušší a lepší. Docela si vyhovíme a myslím, že přesilovky vypadají dobře.“

Plesové sezony, kdy po silném podzimu přicházel útlum, jsou pro Litvínov minulostí. Jede dál. Ze všech extraligových celků urval nejvíc bodů venku, doma je druhý. Drží ho brankáři, Šimon Zajíček a Matej Tomek tvoří nejlepší tandem v soutěži. Verva nejmíň inkasuje, vládne hře v oslabeních, ubránila jich téměř 91 procent. Ve využití přesilovek je s úspěšností skoro 24 procent čtvrtá celkově. To znamená, že využije téměř každou čtvrtou výhodu.

„V přesilovkách si vyhovíme. V minulých zápasech jsme v nich měli dost šancí, jen jsme nedali góly. Až proti Varům nám tam napadalo úplně všechno. Takže to odnesly,“ povídal Kaše. Jeho tým vstoupil do roku 2025 na vrcholu tabulky. Dál se ukáže, jak dlouho se na něm vydrží vyhřívat. Nicméně hrát play off už teď, byl by Litvínov v současné formě největším favoritem na titul.