Úmysl zranit? To ne. Ale Freibergs…

Záměr Lukáše Sedláka přísně naremplovat na mantinel? To ano, hraje se přece play off. Nechat soka jen tak projet, to by vám trenér dal. Ale chtít pardubické eso záměrně zranit? Nedomnívám se, nevěřím. Martin Pláněk takovým rabiátem není, nebyl a těžko někdy bude. Faul to však byl, levou nohou si pomohl k lehkému podkopnutí a zákrok ukončil tím, že Sedláka částečně přilehl. Pardubický kapitán se ocitl v tak blbé pozici, že neměl šanci pád na led koordinovat a průšvih byl na světě. Teď je to na Viktoru Ujčíkovi a spol. nakolik vezme v potaz Sedlákovou újmu. Ale hlavní je pořád něco jiného: aby se Sedlák zvládl vrátit a mohl hrát hokej.

Zajímavé je, co se vlastně vůbec neřešilo a přešlo ve stínu Sedlákovy nehody. A sice údery Ralfse Freibergse do hlavy Jakuba Lichtaga, kterému odletěla helma, ležel na zemi a prakticky se nemohl bránit. Tohle byl na rozdíl od Pláňka úlet se vším všudy. Aniž by za to přišly aspoň dvě minuty.