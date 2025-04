Startuje baráž o extraligu: Olomouc po drilu i dovolené. Které opory odejdou ke konkurenci?

Něco jako David s Goliášem? To zase ne, neblázněte. I tak ale není pochyb, komu nálepka favorita patří. Extraligová Olomouc má za sebou dlouhou pauzu. A někteří i dovolenou v Egyptě, včetně desetidenního koučem nařízeného zákazu vstupu na stadion. Navíc Hanáci nenastoupili k jedinému přípravnému duelu (nebylo s kým), ale všechny barážové zápasy odehrají doma v „plecharéně“, protože jihlavský azyl v Pelhřimově parametry nejvyšší soutěže nesplňuje.

Z možnosti, že by Ujčíkův mančaft odehrál „domácí“ zápasy jinde, rychle sešlo. Winning Group Arena v Brně připravuje finále s Pardubicemi, České Budějovice hostí mistrovství světa žen a Tábor čeká klíčová série s Havířovem o místenku v Maxa lize.

„Jihlava ale celou sezonu hraje na jiných stadionech, takže taková výhoda pro Olomouc to přece jen být nemusí,“ myslí si Rostislav Olesz. „Však jsme měli možnost vidět, jak si Jihlava v play off vedla ve Vsetíně nebo Zlíně. Teď se to maže, i když divácká podpora bude jednoznačná.“

Baráž má nádech

Barážová série má pikantní nádech díky několika okolnostem. V průběhu sezony se začaly šířit fámy o možném přesunu extraligové licence z Olomouce právě do Jihlavy, jenže moravský klub jakékoliv spekulace s koncem základní části utnul.

Že to s extraligou myslí na Hané vážně i v dalších letech, dokládá prodloužení spolupráce s brankářem Matějem Machovským. „Ale když zveřejníte, že někoho na tři roky podepíšete, neznamená to, že tam ty tři roky bude. A také to neznamená, že se to tam bude hrát,“ upozorňuje Olesz.

„Všechno je ale v řádu spekulací. Kdyby to někdo prodat chtěl, prodá. Kdyby to chtěl naopak někdo koupit, koupí. Je to zavádějící vzhledem k tomu, o čem skutečně baráž bude. Hráči se najednou dostanou pod jiný tlak, než na který byli zvyklí. Bude to o nervech. Je rozdíl hrát baráž, nebo o titul,“ ví bývalý útočník Floridy, New Jersey nebo Chicaga.

Sám Olesz v Olomouci čtyři sezony působil, hrál tak třeba s Matoušem Menšíkem nebo Tomášem Čachotským. Zatímco Menšík za Hanáky zapsal 70 extraligových utkání, nestárnoucí lídr Dukly vypomáhal o více než 150 kilometrů dál jen pětkrát. „Je otázkou, zda Čachotský nastoupí, protože sérii se Zlínem nedohrál a v posledním zápase nebyl ani oblečený. Matouš Menšík se asi tři minuty před koncem zranil, takže ani on možná nebude,“ říká Olesz.

Kdo zanechal stopu?

Úzká vazba mezi Morou a Duklou se dotkla také celé řady dalších hráčů. Brankáři Maxim Žukov s Adamem Beranem měli na Hanou vyřízené střídavé starty, mladý gólman Dominik Frgál zamířil po loňském sestupu olomoucké juniorky právě do Jihlavy. Červenobílý dres oblékl i lotyšský reprezentant Patriks Ozols, v juniorce Kohoutů se otrkával talentovaný Maxim Burkov.

V této sezoně zanechal v obou klubech stopu i Lukáš Mareš, který ale v baráži usedne jen na tribunu. Za Olomouc nastoupil pouze osmkrát, čímž nesplnil patnáctizápasový limit. A jelikož Kohoutům pomáhal i v závěru základní části, ani v sestavě Dukly se už podle pravidel objevit nemůže.

Peprné zápasy má před sebou také Lukáš Anděl, další jihlavský odchovanec. Starty za tým z Vysočiny v minulosti posbírali i Tomáš Černý, Adam Rutar, Alex Rašner nebo Joshua James Mácha.

„Olomouc jde do baráže s tím, že má čtyři nebo pět reprezentantů, když vezmeme český, slovenský a slovinský nároďák. Normálně by člověk řekl, že to skončí 4:0, ale nikdy nevíte, co se může stát. Přeju Jihlavě vyhrát alespoň jeden zápas, takže tipuju 4:1 pro Olomouc,“ doplňuje Olesz.

Zatímco Machovský bude v Moře pokračovat coby jednička, nad spoustou jeho spoluhráčů visí otazník. I když vlastně ne, někteří už mají jasno. Jakub Sirota by měl zamířit do Sparty, Martin Kohout do Hradce Králové, Michal Kunc do zahraničí. Sedmatřicetiletý slovenský gólman Branislav Konrád kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům pravděpodobně uzavře kariéru, čili změn bude opravdu hodně.

Vyloučena po dlouhých letech není ani ta trenérská, kterou zastává jednatel klubu Jan Tomajko. Svého nástupce by tedy musel kouč spolu s generálním manažerem Erikem Fürstem sám vybírat. Teď jde o to, pro jakou soutěž... Jasno bude nejdříve po čtvrtém utkání v pondělí.