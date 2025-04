Vstoupit do diskuse (

Jedná se tedy o hráče hradeckého celku. Po třetím semifinále, které Mountfield HK prohrál s Dynamem 0:4, mělo být testováno trio Matěj Chalupa, Petr Kalina a David Šťastný. Ten už na síti X zveřejnil svůj negativní výsledek testu. Totožnost provinilce odhalena nebyla, ale údajně se má jednat o prvního z nich.

„Mám informace, že dotyčnému hráči už byl výsledek oznámen. Antidopingový výbor ho pozve na šetření, kde musí vysvětlit, jak se mu látka dostala do těla. Musíme však ctít presumpci neviny a hráč má právo se obhájit. Jednou z možností je i požádání o prověření vzorku B,“ vysvětlil ředitel Loukota.

Pokud by i druhý test potvrdil pozitivní nález, bude proti hráči zahájeno disciplinární řízení ze strany antidopingového výboru i extraligy. „Soutěž už v této době nehraje, ale předběžným opatřením mu zastavíme činnost do finálního vyřešení případu. Až ve chvíli, kdy obdržíme potvrzení od antidopingového výboru, že s ním bylo zahájeno řízení, budeme k tomu odpovídajícím způsobem přistupovat my,“ dodal šéf soutěže.

Loni se objevil pozitivní nález při baráži mezi Kladnem a Vsetínem. Hokejista Vsetína měl ale na zakázanou látku terapeutickou výjimku. Během extraligového semifinále 2023 proti Vítkovicím byl zjištěn doping u hráčů Mountfieldu. Zápas, po němž měli obránce Graeme McCormack a útočníci Kevin Klíma s Martin Štohanzl pozitivní test, byl kontumován. Zakázané stimulanty se jim dostaly do těla z výživového doplňku. Všichni tři hráči dostali zákaz činnosti na deset měsíců. Podle informací iSport se tentokrát může jednat o podobnou látku.

Východočeský klub dostal dvoumilionovou pokutu, kterou označil za zcela nepřiměřenou vzhledem k tomu, že nic nezavinil a hokejisté neměli v úmyslu dopovat. Hradec tehdy prožil povedený ročník, postoupil do finále play off. Letos skončil druhý po základní části. Ve čtvrtfinále play off přešel přes Mladou Boleslav, následně ho vyřadily Pardubice.

Pokud se aktuální informace potvrdí, mohla by klub postihnout další vážná sankce. „V aktuálním extraligovém ročníku bylo vedení soutěže dosud seznámeno s výsledky 60 testování, všechna předchozí byla negativní, 48 z nich proběhlo v základní části soutěže, během které byla otestována přibližně desetina všech extraligových hokejistů a testování se zúčastnily alespoň jednou všechny extraligové kluby,“ prohlásil Martin Loukota. „Spolupracujeme s antidopingovým výborem v rámci vzdělávání a na seminářích mají kluby stoprocentní účast. O to víc mě tento případ štve,“ dodal.