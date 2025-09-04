Dědek: Pražákovi jsem psal, z jeho příchodu nemám obavy. Dynamo je někde jinde
V hokejové extralize jsou největšími rivaly. Pardubice a Sparta. Nejtučnější rozpočty, daleko nejsilnější hlad po titulu, na který oba kluby dlouho čekají. Majitelé Petr Dědek a Karel Pražák. Přišel jeden podpis a najednou k sobě mají hodně blízko v reálu, mohou se potkávat na parkovišti před hokejovou arénou Dynama, které sousedí s místy pro vozy pardubického fotbalového klubu. Právě ten Pražákova investiční skupina KAPRAIN nedávno koupila, což ve světě byznysu i sportu vyvolalo silnou odezvu. Jakou přímo u Petra Dědka? O tom, ale i o vstupu Dynama do další sezony, o nové aréně a vůbec extraligovém vývoji, mluvil šéf klubu pět dnů před vstupem týmu do mistráku se sousedním Hradcem Králové.
Na tiskové konferenci jste si pochvaloval, že veškerou odpovědnost za stavbu týmu převzal sportovní ředitel Petr Sýkora a vy jste se rád stáhnul, začal brát hokej víc z nadhledu. Opravdu?
„Je to tak. Máme nové trenéry, mají naši důvěru, cítíme, že svou práci dělají dobře. S doplněním kádru můžeme být klidnější. Nejen realizák, ale i tým jsme posílili tak, že je asi nejlepší, jaký jsme kdy měli. Filip Pešán má k dispozici osm kvalitních beků a navíc něco v rezervě. Poskytuje to sílu a variace. Petr Sýkora odvedl dobrou práci s příchodem Vládi Sobotky a o Jakubu Laukovi se nemusíme vůbec bavit. Má obrovské zkušenosti, zapadá nám do charakteru kabiny. Doplnění je skvělé, jsem s ním hrozně moc spokojený. Čeká nás zajímavá sezona. Filip hraje rád atraktivní hokej, což je pro diváky nejvíc. Počkáme si, až se uzdraví Roman Červenka, Martin Kaut a bude to cajk. Teď nás nic netlačí.“
Slovo titul nepadlo. Je to záměr? Nebo jste poučení z minula?
„To jsou jen fráze. Jsme ambiciózní klub, každý chce vyhrát. Jsem rád za dvě poslední finále, a i když chcete vždy zvednout pohár nad hlavu, stříbrná medaile není ostuda. Extraliga je silná soutěž, každým rokem se zkvalitňuje. Chceme dojít co nejdál a já věřím, že to jednou přijde.“
Za barákem teď budete mít majitele hokejové Sparty, jak jste zprávu o vstupu Karla Pražáka do pardubického fotbalového klubu přijal? A co to pro Dynamo bude znamenat?
„Pro Dynamo to určitě nebude znamenat nic. Je to trošku pikantní, ale… Já jsem mu i napsal, ať se mu tu daří. Když se fotbalové Pardubice dostaly nahoru, byla by škoda, aby spadly. Chtělo to silného majitele. Do sportu se dostává více movitých lidí, což je dobře, protože do sportu jde obecně málo peněz. Lidi je do sportu nosí, investují, což je pro sport skvělá zpráva. Bude se dál rozvíjet. Nějak neřeším, že tady máme konkurenta z hokeje, který se teď ocitá kousek od nás.“
Nehrozí, že by vám Pražákův fotbalový klub zajel do portfolia vašich partnerů?
„Toho se nebojíme. Naše Dynamo je někde úplně jinde marketingově, má své fanoušky. Je to jiná soutěž. Ne, toho co říkáte, se neobávám.“
Hokejový trh je omezený, hráče prodává v podstatě za drobné, fotbal se ocitá v naprosto jiných dimenzích. Nikdy jste nekoketoval s myšlenkou vstupu do profesionálního klubu jako jiní čeští miliardáři? Ani teď ne?
„Máte pravdu, že fotbal je jiný sport, obchodní politika je někde jinde. Několikrát jsme se o tom u kafe bavili, ale spojení fotbal a hokej, navíc pak ještě v jiném městě, to mi hned rozmluvili. Nebyl by to dobrý krok. Pravdou je, že v hokeji nemůžete vydělat moc peněz, ve fotbale ano. Na druhou stranu, pokud máte ambice, musíte hodně investovat. Fotbal je velká ruleta, hokej zase trochu charita. Jenže pokud máte klub, jako je Dynamo, děláte to i kvůli fanouškům, kteří hokej v Pardubicích milují, chodí na něj více než sto let.“
Marketingová práva v českém ligovém fotbale letí strmě vzhůru, v hokeji pozvolněji. Očekáváte rychlejší posun?
„Myslím, že tady v Pardubicích ukazujeme trochu cestu. Marketing je důležitý pro celou extraligu, je potřeba na něm neustále pracovat, s APK se o tom neustále bavit. Je potřeba investovat do stadionů, mít přísnější licenční podmínky. Abyste mohli dostávat víc prostředků z marketingu, musíte k tomu mít zázemí na stadionu. Musí být platformy, které ty peníze přinesou. Je potřeba dívat se na nejnovější technologie, které svět přináší. Není třeba vymýšlet nic nového, jen mít otevřené oči a vnímat, co ve světě funguje.“
Do extraligy přicházejí stále lepší hráči, je složitější získávat je díky většímu konkurenčnímu prostředí a investování?
„Především je dobře, že se domů vracejí z nižších zámořských soutěží mladí čeští hráči. Třeba jsou v AHL dvě, tři sezony a jdou sem. Než aby tam paběrkovali, jdou hrát kvalitní soutěž sem. Díky nim se může zkvalitnit celá extraliga. Je to důležitý krok pro nás i pro ně v tom smyslu, že se po čase mohou vrátit zpět a třeba rovnou do NHL.“
Když cizinec, tak špičkový
Plánovalo se omezení cizinců v extralize, místo toho si jich kluby mohou najmout, kolik chtějí. Váš pohled?
„Já byl vždy proti tomu, aby se sem hrnuli béčkoví cizinci. To je špatně. Díky nastavené legislativě v rámci EU tu může být až moc cizinců, na můj vkus příliš, ale to je věc jiných orgánů. APK si to se svazem nějak vyhodnotilo, my tento stávající názor nesdílíme. Když už cizinec v extralize, ať je to hráč kvalit Petera Muellera a řady dalších. Na těchto věcech je potřeba neustále pracovat. To samé se týká mládežnických ligových kategorií, kde proběhlo iks turbulentních změn. Už potřebujeme, aby projekty žily delší dobu, dala se jim šance a fungovaly stabilně a ne, že se budou neustále měnit. To nikam nevede. Na vyhodnocení projektů potřebujeme víc času. Jsme hokejově silný národ, ale nesmíme v ničem zaspat, protože se vám to rychle vrátí.“
S městem jste v červnu uzavřeli akcionářskou smlouvu na dvacet let. Jaké jsou vaše vize, kam klub posunout dál?
„Jsem rád, že po pěti letech, co tu jsme, na městě usoudili, že děláme dobrou práci a nakonec jsme se i přes dlouhá a komplikovaná jednání shodli. Debaty byly komplikované i kvůli rokům v covidu, které nám to celé rozbily. Dvacet let je dobrá zpráva, jsme jedním z mála klubů v Evropě, který je takto zajištěn. Akcionáři se zavázali, že do klubu budou investovat jednotky miliard korun. My chceme být nahoře nejen po sportovní stránce, ale i po stránce marketingu, technologií, připravujeme spoustu novinek, pracujeme s mládeží, aby naše Akademie byla špičková. Výsledky nebudou vidět hned, potřebujeme nějaký čas, ale jednotlivé kroky nás k tomu dostanou.“
NHL do budoucna počítá s evropskou divizí, směřujete i tímhle způsobem? Potřebná infrastruktura bude s uvažovanou novou arénou zřejmě kompletní.
„Jo, už jsme se potkali… My jsme vždy aktivní, koukáme po možnostech ve světě, hala potřebuje náplň. NHL pořádá Světové poháry, znovu je startuje. V budoucnu budeme rádi, pokud se tu nějaká skupina odehraje. Je skvělé, že infrastruktura v Pardubicích je, letiště je připravené, zainvestované. Nová aréna by měla být deset minut cesty po okruhu z letiště, čili dobře dopravně napojená. Takže ano, vývoj ve světě budeme nadále monitorovat a možná se nám něco z toho povede přivést.“
V jakém stadiu jsou přípravy na výstavbu nové arény?
„Na projektu se pracuje, je to na dlouho, jsme v přípravných pracích, získáváme jednotlivá povolení. Věřím, že k cíli dojdeme, ale kroků je před námi ještě mnoho. Věřím, že zkraje příštího roku bychom mohli provést další kroky, které by to mohly celé odstartovat.“
Pořád platí, že kapacita má činit kolem 22 tisíc lidí?
„Platí. Na jaře bychom mohli stanovit pevný termín dokončení výstavby a přidat více informací.“
Už byla řeč o dalším posílení, váš kádr tvoří zhruba polovina reprezentantů svých zemí. Existuje určitá dohoda s vedením národních týmů, aby vám v pauzách nebrali všechny hráče?
„Takhle to fungovalo už v minulé sezoně, kdy se trenér reprezentace domluvil s našimi, koho konkrétně vezme na ten který sraz. Máme tu i reprezentanty ze Slovenska, v únoru to bude docela zajímavé… S tím si ale musíme poradit, já každému hráči přeji národní tým, s vědomím toho je k nám i bereme, že budou odjíždět na srazy. Naši trenéři podle toho musí nastavit tréninkový režim. Ale s nároďákem to funguje, komunikace je základ. Pokud nás nebudou provázet zdravotní problémy a bude přát trochu štěstí, věřím, že v play off dojdeme daleko.“