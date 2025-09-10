Předplatné

ONLINE: Demolice v derby! Dynamo nasázelo Hradci PĚT gólů. Třinec - Olomouc 5:2

Pardubičtí slaví branku Daniela Gazdy
Pardubičtí slaví branku Daniela Gazdy
Zklamaný brankář Stanislav Škorvánek po další inkasované brance
Zklamaný brankář Stanislav Škorvánek po další inkasované brance
Pardubičtí slaví branku Daniela Gazdy
O první gól Vítkovic v nové sezoně se postarala kanadská posila Joe Leahy
Fanoušci Pardubic si na derby připravili choreo
Pardubice se prosadily v derby dvakrát během úvodní minuty
Pardubice se prosadily v derby dvakrát během úvodní minuty
25
Hokejová Tipsport extraliga se naplno rozjíždí. Po úterní předehrávce Českých Budějovic se Spartou jdou do akce i další účastníci české nejvyšší soutěže. Zřejmě největším lákadlem 1. kola je východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Úřadující mistr z Brna vyráží na cestu za obhajobou doma proti Litvínovu. Posílené Kladno hostí Mladou Boleslav, Jaromír Jágr v sestavě domácích chybí. Hraje se také v Třinci, Liberci a Karlových Varech. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta110003:23
2Plzeň000000:00
2Třinec000000:00
2Brno000000:00
2Vítkovice000000:00
2K. Vary000000:00
2M. Boleslav000000:00
2Kladno000000:00
2Mountfield000000:00
2Pardubice000000:00
2Liberec000000:00
2Olomouc000000:00
2Litvínov000000:00
14Č. Budějovice100012:30
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

