ONLINE: Třinec - Olomouc 1:1. Pardubice rozjíždí sezonu v derby, Jágr mimo sestavu
Hokejová Tipsport extraliga se naplno rozjíždí. Po úterní předehrávce Českých Budějovic se Spartou jdou do akce i další účastníci české nejvyšší soutěže. Zřejmě největším lákadlem 1. kola je východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Úřadující mistr z Brna vyráží na cestu za obhajobou doma proti Litvínovu. Posílené Kladno hostí Mladou Boleslav, Jaromír Jágr v sestavě domácích chybí. Hraje se také v Třinci, Liberci a Karlových Varech. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|2
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Třinec
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Brno
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Vítkovice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
K. Vary
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
M. Boleslav
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Kladno
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Mountfield
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Pardubice
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Liberec
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Olomouc
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Litvínov
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|14
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž