Předplatné

ONLINE: Třinec - Olomouc 1:1. Pardubice rozjíždí sezonu v derby, Jágr mimo sestavu

Jakub Navrátil poslal Olomouc v Třinci do vedení
Jakub Navrátil poslal Olomouc v Třinci do vedeníZdroj: ČTK / Pryček Vladimír
Jakub Navrátil krásným blafákem vstřelil první gól Olomouce v nové sezoně
Robert Kousal a Jan Košťálek slaví gól Pardubic
Roman Červenka v přípravném utkání s Mladou Boleslaví odehrál jen tři střídání
Antonín Melka v diskuzi s Jaromírem Jágrem
Třinecký Michael Kovařčík před přípravným zápasem proti Olomouci
Třinecký Michael Kovařčík před přípravným zápasem proti Olomouci
Marcel Barinka v dresu Rytířů Kladno
15
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejová Tipsport extraliga se naplno rozjíždí. Po úterní předehrávce Českých Budějovic se Spartou jdou do akce i další účastníci české nejvyšší soutěže. Zřejmě největším lákadlem 1. kola je východočeské derby mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Úřadující mistr z Brna vyráží na cestu za obhajobou doma proti Litvínovu. Posílené Kladno hostí Mladou Boleslav, Jaromír Jágr v sestavě domácích chybí. Hraje se také v Třinci, Liberci a Karlových Varech. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
11Tipsport1,645,4Detail
LIVE
--Tipsport1,954,283,18Detail
LIVE
--Tipsport1,64,574,62Detail
LIVE
--Tipsport2,44,262,45Detail
LIVE
--Tipsport2,364,192,51Detail
LIVE
--Tipsport1,654,64,22Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta110003:23
2Plzeň000000:00
2Třinec000000:00
2Brno000000:00
2Vítkovice000000:00
2K. Vary000000:00
2M. Boleslav000000:00
2Kladno000000:00
2Mountfield000000:00
2Pardubice000000:00
2Liberec000000:00
2Olomouc000000:00
2Litvínov000000:00
14Č. Budějovice100012:30
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů