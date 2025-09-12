Předplatné

ONLINE: Třinec srovnává se Spartou, Liberec - Dynamo 2:2. Mistr vede 2:0 v Boleslavi

Třinecký Daniel Kurovský a sparťanský Martinš Dzierkals
Třinecký Daniel Kurovský a sparťanský Martinš DzierkalsZdroj: Michal Beránek (Sport)
Michal Řepík a Jakub Krejčík ze Sparty se radují z gólu v utkání proti Třinci
Brankář Třince Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Třinecký brankář Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Brankář Třince Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Sparťanský Adam Raška při debutu v utkání proti Třinci
Potyčka v utkání Sparty s Třincem
Závar před bránou Třince v utkání proti Spartě
39
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (2)

První hokejový víkend v sezoně nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je večerní šlágr mezi Spartou a Třincem v zaplněné O2 areně. Mistrovská Kometa se po úvodní domácí výhře představuje v Mladé Boleslavi. Hradec Králové po výprasku v derby hostí České Budějovice. Pardubice startují v Liberci. Hraje se také v Litvínově, Vítkovicích či Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
00Tipsport3,81,655,4Detail
LIVE 3. třetina
02Tipsport70121,04Detail
LIVE 3. třetina
02Tipsport130141,03Detail
LIVE přestávka
34Tipsport73,41,65Detail
LIVE 2. třetina
22Tipsport4,22,92,05Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,73,32,6Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,414,67,2Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec110008:23
2Pardubice110007:13
3Vítkovice110007:43
4Brno110004:23
5Plzeň110003:13
6Sparta110003:23
7M. Boleslav110002:13
8Č. Budějovice100012:30
9Kladno100011:20
10Litvínov100012:40
11Liberec100011:30
12K. Vary100014:70
13Olomouc100012:80
14Mountfield100011:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů