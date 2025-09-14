Předplatné

ONLINE: Kometa vede nad Spartou, Dynamo hraje s Boleslaví. Kladno - Mountfield HK 3:2

Brněnští hokejisté se radují z gólu do sítě Sparty
Brněnští hokejisté se radují z gólu do sítě SpartyZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Kladenští hokejisté se radují z úvodního gólu, který ve 14. minutě vstřelil Adam Bareš
Hradecký obránce Petr Šenkeřík odehrává kotouč před Ondřejem Bláhou z Kladna
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek se otáčí za pukem, který jen těsně míjí jeho branku
Kladenští fanoušci během utkání 3. kola Tipsport extraligy proti Mountfieldu HK
Hokejová extraliga se již pomalu rozjíždí a ve 3. kole nabízí reprízu semifinále posledního play off mezi mistrovskou Kometou a pražskou Spartou. Nadupané Pardubice po nezdaru v Liberci měří síly s Mladou Boleslaví. Ambiciózní Třinec narazí na Bílé Tygry a Oscar Flynn, nová posila Ocelářů, tak může vyrukovat na své bývalé spoluhráče. Hraje se rovněž v Karlových Varech, Kladně, Plzni či Litvínově. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 3. třetina
32Tipsport1,453,610Detail
LIVE 3. třetina
23Tipsport103,11,6Detail
LIVE 2. třetina
02Tipsport146,21,21Detail
LIVE 2. třetina
20Tipsport1,25612Detail
LIVE 2. třetina
00Tipsport1,93,44,4Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport1,73,65,4Detail
LIVE přestávka
00Tipsport2,53,62,6Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Plzeň220007:26
2Sparta220008:46
3Brno220007:36
4Vítkovice211008:45
5Pardubice210019:53
6Třinec2100110:73
7K. Vary210018:73
8Č. Budějovice210016:63
9Liberec210015:53
10M. Boleslav210013:43
11Kladno200111:31
12Litvínov200022:80
13Mountfield200024:110
14Olomouc200023:120
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

