ONLINE: Kometa vede nad Spartou, Dynamo hraje s Boleslaví. Kladno - Mountfield HK 3:2
Hokejová extraliga se již pomalu rozjíždí a ve 3. kole nabízí reprízu semifinále posledního play off mezi mistrovskou Kometou a pražskou Spartou. Nadupané Pardubice po nezdaru v Liberci měří síly s Mladou Boleslaví. Ambiciózní Třinec narazí na Bílé Tygry a Oscar Flynn, nová posila Ocelářů, tak může vyrukovat na své bývalé spoluhráče. Hraje se rovněž v Karlových Varech, Kladně, Plzni či Litvínově. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž