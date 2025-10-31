Ohrožená tradice: skončí kvůli nájmu dostihy v Chuchli? Už létají výpovědi
Budoucnost dostihů na centrálním rovinovém závodišti ve Velké Chuchli je nejistá. Společnost Chuchle Arena Praha se nedohodla s ministerstvem zemědělství na podmínkách nové nájemní smlouvy a začala rozesílat výpovědi nájemcům a uživatelům areálů. Týká se to i chuchelských trenérů či Jockey Clubu.
Zemský hřebčinec Písek, který je příspěvkovou organizací ministerstva zemědělství a vybírá nájemné, vypověděl chuchelskému závodišti koncem září smlouvu a spor o nové nájemné může mít vliv na konání dostihů ve Velké Chuchli pro příští sezonu, kdy měl areál slavit sto dvacáté výročí.
„Rozhodnutí státu ukončit nájemní smlouvu přímo ohrožuje fungování dostihového areálu i tradici pražských dostihů,“ uvedla Chuchle Arena Praha, která dostihy na závodišti provozuje. „Vznikla tak situace, jež může mít v konečném důsledku zásadní dopady na celý český jezdecký a dostihový sport. Pokud se s Ministerstvem zemědělství co nejdříve nepodaří nalézt funkční model dalšího provozu dostihového areálu, nebude v roce 2026 možné zajistit pokračování dostihového a jezdeckého provozu.“
Po výpovědi musí společnost zajistit vyklizení areálu v zákonných lhůtách. Současná nájemní smlouva zanikne k 31. prosinci 2025. Výpovědi z nájmů se dotknou podle společnosti mimo jiné Střední školy dostihového sportu a jezdectví, Jockey Clubu ČR či České klusácké asociace.
Chuchle Arena údajně s ministerstvem o nových cenových podmínkách intenzivně jednala celý říjen, shodu ale nenašla kvůli odlišným představám obou stran o výši nájmu. Zuzana Rambová, ředitelka společnosti Závodiště Chuchle, řekla ČTK, že poslední nabídka ministerstva činila 3,6 milionu korun ročně, dosud závodiště platilo 1,6 milionu. Na roční nájemné 3,6 milionu korun společnost podle Rambové nemá, už nyní je Chuchle Arena ve ztrátě zhruba 20 milionů korun.
Aktivní jednání, ale shoda nejistá
„Jednání o nové smlouvě, která byla v původně navržené podobě zcela neakceptovatelná, určitě neskončí do konce tohoto měsíce. I když s námi zástupci ministerstva aktivně jednají a jsou ochotní s námi činit kompromisy, je nalezení shody nadále nejisté,“ uvedla Rambová.
Společnost požaduje zachovat nájemné v současné výši. Ministr zemědělství Marek Výborný naopak už dřív uvedl, že není možné platit dvanáct let stejný nájem.
„Představa, že kompromis spočívá v tom, že ustoupí pouze jedna strana, či že MZe nebude respektovat zákonné předpisy, včetně zákona o majetku státu, je něco, co nemohu akceptovat,“ napsal Výborný ČTK.
Ministr svolal další jednání k provozu závodiště na úterý 4. listopadu, kde bude osobně přítomný, a doufá v to, že nalezne s areálem vzájemnou dohodu. „Což ale předpokládá i vstřícný přístup ze strany zástupců Chuchle Areny Praha,“ dodal.
Nájem platí společnost Zemskému hřebčinci Písek, který má peníze využívat pro svůj chod. Stát prostřednictvím hřebčince vlastní zhruba tři čtvrtiny areálu v Chuchli, třetina patří závodišti a zbylou část, kolem pěti procent, vlastní soukromí majitelé.
Podle Rambové musela Chuchle Arena kvůli nejisté budoucnosti závodiště ukončit jednání o konání Světového poháru Světové jezdecké federace FEI a řada klientů a obchodních partnerů z vlastní iniciativy ukončuje se společností spolupráci. „Hrozí, že Chuchle Arena Praha kvůli ztrátě obchodních příležitostí nebude schopna financovat ani státem dosud požadované nájemné,“ uvedla společnost.