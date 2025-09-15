Reakce Sparty na konflikt fanouška s Grossem: Pořadatelé selhali, kouč se omlouvá
Byla to nehezká tečka za třaskavým hokejovým soubojem mezi Kometou a Spartou (2:0). Po repríze posledního extraligového semifinále se podnapilý fanoušek sápal po trenérovi hostů Pavlu Grossovi. Ten se výlevu bránil a v emocích pěstí zaútočil i na telefon přítomného fotografa, který si celou scénu natáčel. Po zápase kouč nechtěl konflikt dále rozebírat. Sparta den poté v prohlášení poukázala na selhání pořadatelské služby, zároveň ale Grossovu reakci označila za nesprávnou. Vyjádřila se také Kometa.
Sedmapadesátiletý trenér Gross se prostřednictvím klubového webu za svůj krok omluvil. Pražský klub také vyjádřil poděkování kouči Komety Kamilu Pokornému a jeho asistentovi Jiřímu Horáčkovi, kteří se snažili vypjatou situaci uklidnit a postavili se mezi neukázněného diváka a trenéra Sparty.
„Je však nepřijatelné, aby se fanoušek v tomto prostoru vůbec dostal do kontaktu se zástupci hostujícího týmu – pořadatelská služba zcela selhala,“ stojí ještě v tiskové zprávě Pražanů.
Sparta prohlašuje, že v Brně se agresivní chování z řad publika projevuje pravidelně. Hráči i trenéři jsou při opuštění ledové plochy nezřídka pod palbou nápojů i urážek.
„Bouřlivá atmosféra k hokeji patří a dokáže být jeho kořením, zároveň je ale nutné, aby zůstala v mezích důstojného fandění. Hokej je skvělý produkt, který baví desetitisíce diváků. Zbavme se proto podobných incidentů a společně pojďme pracovat na tom, aby prostředí na stadionech bylo i nadále bezpečné a důstojné,“ nabádá Sparta.
Své vyjádření v pondělí na klubových stránkách poskytla i Kometa. „Klub k tomuto utkání z bezpečnostního hlediska přistupuje jako k rizikovému. O to víc je nám líto, že po skončení zápasu došlo k incidentu. Od chvíle, kdy se tato situace v prostoru za střídačkami odehrála, ji řešíme s jednotlivými aktéry interně, což se týká i pořadatelské služby a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která si vyžádala veškeré informace a podklady k situaci.“
Důsledky by měl moravský klub vyvodit už v úterý. Veřejnost bude informovat o zavedených opatřeních.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž