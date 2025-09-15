Zimák ŽIVĚ: Grossův incident, bodyguard Pokorný. Kouč měl kliku, že fotograf uhnul
Mistrovská Kometa jede jako válec, naposledy v neděli složila Spartu a vede tabulku se stoprocentním ziskem. Její skvělý výkon však zastínil incident bezprostředně po nedělním utkání, kdy jeden z příznivců brněnského týmu vulgárně nadával kouči Sparty a ten si to nenechal líbit. Kritický moment přišel záhy, kdy si přítomný muž ve žluté vestě s nápisem FOTO natáčel celou potyčku. Gross se po něm ohnal, a kdyby fotograf instinktivně neuhnul, bylo zle.
Zdaleka nejen toto extempore bylo tématem pondělního Zimáku ŽIVĚ s Jaroslavem Bednářem, jenž se nejvíc věnuje výtečné náladě v mistrovském táboře, rozebírá se Sparta, Litvínov s novým sponzorem a nakonec dojde na všechny extraligové účastníky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž