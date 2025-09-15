Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Grossův incident, bodyguard Pokorný. Kouč měl kliku, že fotograf uhnul

Video placeholder
Brněnský gólman Aleš Stezka vychytal proti Spartě čisté konto
Oscar Flynn má za sebou pikantní duel proti Liberci
Hokejisté Pardubic slaví gól
Daniel Gazda se sice raduje, jeho trefa ve třetí třetině utkání proti Mladé Boleslavi ale neplatila
Pardubický útočník Jiří Smejkal cloní finskému brankáři Niclasi Westerholmovi
33
mir
Mistrovská Kometa jede jako válec, naposledy v neděli složila Spartu a vede tabulku se stoprocentním ziskem. Její skvělý výkon však zastínil incident bezprostředně po nedělním utkání, kdy jeden z příznivců brněnského týmu vulgárně nadával kouči Sparty a ten si to nenechal líbit. Kritický moment přišel záhy, kdy si přítomný muž ve žluté vestě s nápisem FOTO natáčel celou potyčku. Gross se po něm ohnal, a kdyby fotograf instinktivně neuhnul, bylo zle.

Zdaleka nejen toto extempore bylo tématem pondělního Zimáku ŽIVĚ s Jaroslavem Bednářem, jenž se nejvíc věnuje výtečné náladě v mistrovském táboře, rozebírá se Sparta, Litvínov s novým sponzorem a nakonec dojde na všechny extraligové účastníky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno330009:39
2Vítkovice3210011:48
3Pardubice3200113:66
4Třinec3200114:96
5Č. Budějovice3200110:76
6Plzeň320018:66
6Sparta320018:66
8Kladno310115:54
9K. Vary3100210:113
10Liberec310027:93
11M. Boleslav310024:83
12Olomouc310027:143
13Mountfield300036:150
14Litvínov300032:110
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

