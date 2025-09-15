Zimák ŽIVĚ: Kometa porazila Spartu, vzestup Vítkovic, obrat Třince i špatný Litvínov
Pětičlenná sestava hokejových expertů se připojí do Zimáku ŽIVĚ v pondělí od 11:30 a rozebere výkony extraligových týmů po 3. kole. Brněnská Kometa porazila Spartu, Vítkovice se zvedly, Třinec dokázal dokonat otočku proti Liberci… A jak to bylo s potyčkou sparťanského trenéra Grosse po zápase? Prostor bude i na vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás z hokejového světa zajímá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž