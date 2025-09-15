Předplatné

Zimák ŽIVĚ: Kometa porazila Spartu, vzestup Vítkovic, obrat Třince i špatný Litvínov

Brněnský gólman Aleš Stezka vychytal proti Spartě čisté konto
Oscar Flynn má za sebou pikantní duel proti Liberci
Hokejisté Pardubic slaví gól
Daniel Gazda se sice raduje, jeho trefa ve třetí třetině utkání proti Mladé Boleslavi ale neplatila
Pardubický útočník Jiří Smejkal cloní finskému brankáři Niclasi Westerholmovi
Finský brankář Niclas Westerholm nezažil na ledě Pardubic úplně jednoduchý debut v české extralize
Tipsport extraliga
Pětičlenná sestava hokejových expertů se připojí do Zimáku ŽIVĚ v pondělí od 11:30 a rozebere výkony extraligových týmů po 3. kole. Brněnská Kometa porazila Spartu, Vítkovice se zvedly, Třinec dokázal dokonat otočku proti Liberci… A jak to bylo s potyčkou sparťanského trenéra Grosse po zápase? Prostor bude i na vaše dotazy. Tak se připojte a zeptejte se na vše, co vás z hokejového světa zajímá.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno330009:39
2Vítkovice3210011:48
3Pardubice3200113:66
4Třinec3200114:96
5Č. Budějovice3200110:76
6Plzeň320018:66
6Sparta320018:66
8Kladno310115:54
9K. Vary3100210:113
10Liberec310027:93
11M. Boleslav310024:83
12Olomouc310027:143
13Mountfield300036:150
14Litvínov300032:110
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

