Litvínov u dna, neskóroval 126 minut. Petr: Dostaneme gól, a je tam panika...
Mimo mantinely probíhá hrdinný boj Litvínova o zachování extraligového hokeje na tradiční adrese, podpořený iniciativou fanoušků. Minimálně na ledě teď ovšem situace klubu z Ústeckého kraje není růžová. V neděli proti Vítkovicím utrpěl doma prohru 0:3, podruhé za sebou neskóroval a spolu s Hradcem je posledním, kdo čeká na bodový zisk. „Dali jsme při hře pět na pět jeden gól za devět třetin. Což nepomáhá,“ lamentoval nad výkazem ze tří kol asistent Jakub Petr.
Když stále čerstvý člen vítkovické party Marek Hrivík napálil v první minutě klání na hřišti Vervy tyčku, jakoby rozezněl gong. Litvínov se probral, spustil mohutnou ofenzivu. Osamocení před brankou se v tutových možnostech za úvodní třetinu prostřídali Ondřej Jurčík, David Kaše, Kevin Czuczman, Pawel Zygmunt i Theodor Pištěk. Nedali…
Střelecká mizérie v úvodu ročníku se tak v případě černožlutých protáhla na 126 minut a dvě sekundy k tomu. Naposledy zapadla do sítě Komety ještě v prvním kole zbloudilá střela Adama Poláška. Od té doby Cheza kouše naprázdno, z forvardů se prosadil pouze kapitán Matúš Sukeľ.
Schází vyšší četnost zakončení, na pět přesných ran se zatím po hříchu vyšplhalo jen šest litvínovských borců, z toho tři beci. „Otázka jednoho šťastného gólu, abychom to zlomili. Do šancí se dostáváme. Těžko říct, co klukům poradit. Potřebujeme dát dotlačený, špinavý gól, aby získali sebevědomí, znovu jim to začalo padat,“ pověděl po třetí porážce v řadě brankář Jakub Čajan, který zažil soutěžní premiéru v extralize.
Úspěšný absolvent maturitní zkoušky na trénincích necítí, že by se jeho kumpáni trápili. Sám odrazil 19 puků, ale na střely Marka Kaluse, Jana Hladonika a Františka Řeháka nedosáhl. Ostravané rozhodli duel zejména efektivní třetí částí, kdy si vybudovali finální náskok. Cheza se poprvé v sezoně přiblížila na dosah 30 pokusů, ale nulu na Klimešově kontě smazat nedokázala. Stejný příběh se odehrál v pátek proti Dominiku Frodlovi z Karlových Varů (0:4).
„To srovnání se nabízí. I průběh byl podobný,“ uznal asistent Petr. „Zase budeme říkat, že to bylo o prvním gólu, ale nejsme ve fotbale. Chybí nám propojení ofenzivy a defenzivy, jakmile dostaneme gól, začneme najednou ustupovat od základů hry, je tam panika. Musíme tým zklidnit.“
Kabina si napětí zatím nepřipouští, po třech kolech je na jakékoliv soudy brzo. Nicméně při zohlednění vývoje tabulky v minulé sezoně, kdy tým ještě pod koučem Karlem Mlejnkem patřil v závěrečných 30 kolech na předposlední místo před barážovou Olomouc, je současný stav přece jen lehce alarmující. Zvlášť když mužstvu kvůli problémům s koleny budou nadále chybět opory Ondřej Kaše a Michal Moravčík.
„Zabrat je potřeba, je důležité chytit začátek, tři zápasy utekly. Ale další půjdou rychle po sobě, zase se liga vyrovná. Jsem si jistý, že taková série porážek potká i další týmy, třeba kvůli únavě z cestování. Není důvod k žádné panice,“ věřil gólman Čajan.
Nejaktivnější střelci Litvínova
1. David Kaše, ú - 8
2. Kevin Czuczman, o - 7
-. Michal Plutnar, o - 7
3. Theodor Pištěk, ú - 5
-. Josef Jícha, ú - 5
-. František Gajdoš, o - 5