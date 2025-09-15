Litvínov v koši neskončí. Ohrožený klub má nového hlavního partnera
Hlavním partnerem hokejového Litvínova se nově stala společnost Marius Pedersen, jeden z předních poskytovatelů služeb v oblasti odpadového hospodářství a komunálních služeb. „V této době je pro nás klíčové mít za sebou partnery, kteří chtějí být součástí litvínovské hokejové rodiny. Jsme rádi, že se k nám přidává společnost, která je v našem regionu dobře známá a má k němu silný vztah,“ řekl generální ředitel Pavel Hynek, který dohodu ujednal.
Litvínov v koši neskončí. Zástupci společnosti Marius Pedersen se přihlásili přímo klubu. Platí zatím pro stávající sezonu. Partnerství podtrhuje dlouhodobou přítomnost firmy v Ústeckém kraji. Marius Pedersen působí v regionu prostřednictvím několika poboček a je aktivní v mnoha městech a obcích.
„Litvínovský hokej patří k nejvýraznějším symbolům regionu. Stejně jako my má hluboké kořeny v Ústeckém kraji a přináší radost a hrdost tisícům fanoušků. Je pro nás přirozené stát se partnerem klubu a pomoci mu v další etapě jeho cesty,“ uvedl Filip Černý, obchodní ředitel firmy Marius Pedersen.
Společnost Orlen, která je většinovým akcionářem klubu, ohlásila na začátku léta, že už do severočeského klubu nebude pumpovat milióny. Fanoušci klubu uspořádali veřejnou sbírku a další akce. Na první domácí zápas s Karlovými Vary jich pochodovalo v pátek na stadion asi pět stovek, většina z nich oblékla trička s nápisem „Litvínov nezhasne“ a klubové šály. Chtěli ukázat svou jednotu v těžkých časech klubu, který po této sezoně přijde o hlavního mecenáše.
„Vždy, když bylo dobře i zle, jsme se semkli,“ vzkázal minulý týden na setkání v Loučkách zlatý olympionik Jiří Šlégr. „Není potřeba ukazovat prstem, kdo za co může, ale hledat řešení.“ V Litvínově doufají v příchod nového velkého sponzora, který nenechá tradiční značku padnout. Do záchrany hokeje se zapojily legendy jako Jiří Šlégr, Robert Reichel a Martin Ručinský, radnice rozeslala firmám emaily. Dohoda vyjednaná klubovým bossem Hynkem představuje významný krok.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|3
|3
|0
|0
|0
|9:3
|9
|2
Vítkovice
|3
|2
|1
|0
|0
|11:4
|8
|3
Pardubice
|3
|2
|0
|0
|1
|13:6
|6
|4
Třinec
|3
|2
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|0
|1
|10:7
|6
|6
Plzeň
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|6
Sparta
|3
|2
|0
|0
|1
|8:6
|6
|8
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|9
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|10:11
|3
|10
Liberec
|3
|1
|0
|0
|2
|7:9
|3
|11
M. Boleslav
|3
|1
|0
|0
|2
|4:8
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Mountfield
|3
|0
|0
|0
|3
|6:15
|0
|14
Litvínov
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž