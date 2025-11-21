Hradec - Sparta 1:4. Výhru Komety řídil Flek, v Budějovicích rozhodly až nájezdy
Hokejisté Sparty ve 24. kole Tipsport extraligy zastavili pětizápasovou vítěznou sérii Hradce Králové a po výhře 4:1 se bodově dotáhli na první Třinec. Kometa Brno si na venkovním ledě poradila s Kladnem, Rytíře porazila 4:1. Dva góly a asistenci zapsal Jakub Flek. Zvedající se Mladá Boleslav na své výkony nenavázala a v Českých Budějovicích padla 3:4 po samostatných nájezdech.
Hradec Králové - Sparta 1:4
Sparta zvítězila v Hradci Králové 4:1 a bodově se dotáhla na vedoucí tým tabulky Třinec. Pražané vyhráli v domácí nejvyšší soutěži sedmý z posledních osmi zápasů. Rozhodli dvěma góly ve druhé třetině, dvakrát v jejich dresu skóroval útočník Roman Horák. Domácí, kteří ztratili poprvé po sérii pěti výher v základní době, se prosadili až v závěru a nevyužili šanci jít na první místo.
Kladno - Kometa 1:4
Kometa Brno vyhrála v Kladně 4:1 a připsala si třetí vítězství za sebou. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu pomohl nejlepší střelec a nově i nejproduktivnější hráč extraligy Jakub Flek. Rytíři nenavázali na poslední dvě vítězství.
České Budějovice - Mladá Boleslav 4:3sn
Motor uspěl po třech prohrách díky vítěznému zásahu Róberta Lantošiho, jenž byl i prvním střelcem zápasu. Hosté, kteří otočili skóre na 2:1 a ještě na začátku 53. minuty vedli 3:2, pod koučem Miloslavem Hořavou poprvé po dvou triumfech s plným bodovým ziskem ztratili.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Sparta
|26
|12
|3
|1
|10
|77:65
|43
|3
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|4
Mountfield
|23
|11
|4
|0
|8
|65:49
|41
|5
Brno
|23
|12
|1
|3
|7
|66:60
|41
|6
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|24
|10
|2
|2
|10
|71:67
|36
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|24
|8
|2
|2
|12
|50:58
|30
|13
Kladno
|24
|7
|2
|4
|11
|58:73
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž