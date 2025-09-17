Frodl o zázračném talentu Varů: Nechci mu pochlebovat… Ale ty jeho žabičky!
Když dostal otázku, čím to je, že se Karlovým Varům na Spartě tak daří, pokrčil rameny a pousmál se: „Nevím…“ Pak se ale rozpovídal. Právě zkušený gólman Dominik Frodl je hlavním strůjcem pěti lázeňských výher v O2 areně v řadě, byl u všech. Tentokrát se na vítězství 2:1 gólem podílel i 16letý talentovaný útočník Petr Tomek. „Věříme, že si brousíme klenot pro český hokej,“ říká o něm brankář, jenž potkal řadu výtečných mladíků. Ale Tomek má v sobě přeci jenom o něco víc…
Pět posledních utkání, pět výher. Skóre 15:6. Karlovarští dokážou Spartu v jejím hokejovém chrámu pořádně potrápit. „Doufám, že to bude pokračovat pořád,“ hlásí 29letý brankář, jenž už tradičně nastupuje s nulou na zádech. Výkony ale podává naopak stoprocentní.
V O2 areně se vám musí chytat dobře, ne?
„Asi jo. (smích) Nevím, co říct. Asi je to shoda náhod. My sem jedeme s tím, že si věříme. Nejedeme jako beránek na porážku. Tím to asi je. Všechny zápasy, které jsme vyhráli, byli od nás odehrané jako jeden muž.“
Zmiňovali jste pozitivní bilanci v kabině před utkáním?
„Vůbec ne. Nebavíme se o tom. Ani nechceme. Potom si to člověk dá do hlavy… Bereme to jako další utkání.“
V úvodní části jste byli pod tlakem, ale pak jste se zvedli, že?
„První třetina byla docela peklo. Jak měli výhodu šest na pět, strašně nás zamkli. Měli asi osm střel, vždycky mě to omylem trefilo. Kluci blokovali střely. Přežili jsme první třetinu, tím jsme si dali šanci vyhrát. Pak se herní obraz změnil, troufnu si říct, že chvílemi jsme byli i lepší. My na to ale musíme navázat další zápas. Zatím je to jako na houpačce. Jedno utkání jo, pak přijde výstraha, takže vyhrajeme, potom zase špatný. Když budeme hrát takhle furt, budeme hodně dobří.“
Teď je třeba to zlomit i před vlastními fanoušky. Tam jste zatím dvakrát prohráli.
„To je jasný. Nejde ani o to, že jsme dvakrát doma prohráli, to se stát může. Ale spíš jak. Víme, že venku jsme odehráli dva fantastické zápasy, ubojované. Doma to bylo nevalné.“
Co říkáte na talentovaného 16letého útočníka Petr Tomka?
„V kabině se ještě neprojevuje, to je jasný. Ale už když přišel na první trénink, byl jiný. Často je to tak, že dorazí dorostenec nebo junior a čekáte, že vám to hodí do košíčku. On ne. Má super střelu na to, že je mu šestnáct. Je fakt těžký to chytit. V zakončení je hrozně šikovný před bránou. Když ho dali na přesilovku, tak jsem si z něj ráno dělal srandu, že vypadal, jako by to hrál dvanáct let. Dával samý žabičky… Snažíme se ho hodně povzbuzovat. Věří si. Doufám, že do budoucna to bude jedno z velkých jmen českého hokeje.“
To, že si věří, bylo vidět i přitom, jak nebojácně si počínal, když se ocitl sám před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem. Suše ho prostřelil.
„Už jsem poznal hodně mladých šikovných kluků. Nechci mu pochlebovat, ale on do toho skočil, jako když to hraje pět let. Úplně sebevědomě. A tak to má být, proto tady je. Hokej hrát umí, tak ho musí hrát tak, aby se ukázal. On navíc hraje skvěle a zodpovědně.“
Ale v kabině se moc neprojevuje, že?
„To je normální. Je mu šestnáct, co by jako měl dělat? Já ani nevím, co jsem dělal v šestnácti. Možná jsem chytal na Kobře první ligu. (smích) Věříme, že si brousíme klenot pro český hokej.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž