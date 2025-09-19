Nejrychlejší srovnání v historii! Třinec velkolepě vítal Jeřábka: Byly i narážky
Střet mezi Třincem a Plzní přinesl raritu: stav normální hrací doby 1:1 určilo pět sekund druhé části. Domácí Oscar Flynn se zasloužil o nejrychlejší srovnání v ligové historii, navrch přidal gól v prodloužení. Velkolepé přivítání tak zákonitě zhořklo hostujícímu kapitánovi Jakubu Jeřábkovi, který s Oceláři získal dva tituly, což si fanoušci dobře pamatovali a obránci dlouze aplaudovali. „Děkuji jim. Byly i narážky a pošťuchování, ale všechno v dobrém,“ smála se opora Indiánů.
Za obratem v utkání stál znamenitý tah trenérů Ocelářů, kteří při absenci lídra Marka Daňa posunuli Flynna k Liboru Hudáčkovi a Danieli Kurovskému už v závěru předchozího klání v Mladé Boleslavi (1:2). Nové trio dospělo za krátký čas ke třem gólům, byť první z nich proti Bruslařům chybou sudích ještě neplatil.
Ve Slezsku už šestadvacetiletému rodákovi z Velké Británie oba zásahy započítali, s kreativním Hudáčkem si proti Indiánům notoval. „Hudy je famózní hráč. V prodloužení jsem věděl, že si jen musím najít správné místo. Naservíroval mi puk krásně,“ rozebíral Flynn akci z nadstavbové části, kdy po pasu přes osu rozhodl bombou nahoru.
To už měl na kontě úspěšnou ránu z prostřední části, kdy Plzeň nejprve využila přesilovku, aby hned pět sekund po vhazování inkasovala. Nikdo v dějinách extraligy neztratil náskok rychleji.
Skóre vzájemných zápasů 352:352
„Nemělo by se to stát. Byla bule, po ní jsme zaspali. Špatná reakce centra i křídla. Flynn se dostal blízko branky, trefil to,“ lamentoval hostující asistent Jiří Veber. „Místo toho, abychom udělali dobré střídání, hned jsme dostali gól,“ dodal stroze hostující zadák Jeřábek, který předtím rozjel úspěšný přesilovkový ťukes.
Po třech sezonách a celkově 148 zápasech v dresu soupeře měl rozporuplné pocity, děkovačky z domácí strany si nesmírně vážil, hned po bitvě ho navíc Oceláři lákali k sobě do kabiny. „Když jsme do Třince jeli, přemýšlel jsem a trošku to na mě dolehlo. Snažil jsem se soustředit, abychom podali dobrý výkon,“ popisoval Jeřábek vnitřní pohnutky.
Bývalé parťáky mohl rozesmutnit v závěrečné třetině, konkrétně krátce za její polovinou. Škoda i se svým kapitánem na ledě rozpálila výheň jako v nedalekých vysokých pecích. Minutu a 20 sekund tavila Oceláře v tlaku, ale na konci všech střeleckých pokusů stál brankář Ondřej Kacetl. Muž, který chytal poprvé od pětigólové nadílky na Spartě, znovu ukázal svou třídu.
Mimochodem, skóre vzájemných zápasů mezi Třincem a Plzní se po pátečním klání zastavilo na hodnotě 352:352. Žádný jiný takto vyrovnaný duel soutěž nezná. Posledních sedm střetů pod Javorovým však ovládli domácí. Západočeši zato počtvrté v sezoně bodovali venku, ztráty v zadních řadách zatím lepí úspěšně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž