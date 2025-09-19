Předplatné

Nejrychlejší srovnání v historii! Třinec velkolepě vítal Jeřábka: Byly i narážky

Třinečtí fanoušci transparentem poděkovali plzeňskému kapitánovi Jakubu Jeřábkovi za odvedené služby
Třinečtí fanoušci transparentem poděkovali plzeňskému kapitánovi Jakubu Jeřábkovi za odvedené službyZdroj: Koláž iSport.cz
Plzeňský Jakub Jeřábek zdraví fanoušky v Třinci, kde působil
Třinečtí fanoušci transparentem poděkovali plzeňskému kapitánovi Jakubu Jeřábkovi za odvedené služby
Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek ve střehu před bránou Jana Růžičky v utkání proti Třinci
Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek ve střehu před bránou Jana Růžičky v utkání proti Třinci
Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek se po utkání proti Třinci zdraví s Liborem Hudáčkem
Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek se po utkání proti Třinci zdraví s Ondřejem Kacetlem
Třinecký Oscar Flynn se raduje z gólu v utkání proti Plzni
9
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Střet mezi Třincem a Plzní přinesl raritu: stav normální hrací doby 1:1 určilo pět sekund druhé části. Domácí Oscar Flynn se zasloužil o nejrychlejší srovnání v ligové historii, navrch přidal gól v prodloužení. Velkolepé přivítání tak zákonitě zhořklo hostujícímu kapitánovi Jakubu Jeřábkovi, který s Oceláři získal dva tituly, což si fanoušci dobře pamatovali a obránci dlouze aplaudovali. „Děkuji jim. Byly i narážky a pošťuchování, ale všechno v dobrém,“ smála se opora Indiánů.

Za obratem v utkání stál znamenitý tah trenérů Ocelářů, kteří při absenci lídra Marka Daňa posunuli Flynna k Liboru Hudáčkovi a Danieli Kurovskému už v závěru předchozího klání v Mladé Boleslavi (1:2). Nové trio dospělo za krátký čas ke třem gólům, byť první z nich proti Bruslařům chybou sudích ještě neplatil.

Ve Slezsku už šestadvacetiletému rodákovi z Velké Británie oba zásahy započítali, s kreativním Hudáčkem si proti Indiánům notoval. „Hudy je famózní hráč. V prodloužení jsem věděl, že si jen musím najít správné místo. Naservíroval mi puk krásně,“ rozebíral Flynn akci z nadstavbové části, kdy po pasu přes osu rozhodl bombou nahoru.

To už měl na kontě úspěšnou ránu z prostřední části, kdy Plzeň nejprve využila přesilovku, aby hned pět sekund po vhazování inkasovala. Nikdo v dějinách extraligy neztratil náskok rychleji.

Skóre vzájemných zápasů 352:352

„Nemělo by se to stát. Byla bule, po ní jsme zaspali. Špatná reakce centra i křídla. Flynn se dostal blízko branky, trefil to,“ lamentoval hostující asistent Jiří Veber. „Místo toho, abychom udělali dobré střídání, hned jsme dostali gól,“ dodal stroze hostující zadák Jeřábek, který předtím rozjel úspěšný přesilovkový ťukes.

Po třech sezonách a celkově 148 zápasech v dresu soupeře měl rozporuplné pocity, děkovačky z domácí strany si nesmírně vážil, hned po bitvě ho navíc Oceláři lákali k sobě do kabiny. „Když jsme do Třince jeli, přemýšlel jsem a trošku to na mě dolehlo. Snažil jsem se soustředit, abychom podali dobrý výkon,“ popisoval Jeřábek vnitřní pohnutky.

Bývalé parťáky mohl rozesmutnit v závěrečné třetině, konkrétně krátce za její polovinou. Škoda i se svým kapitánem na ledě rozpálila výheň jako v nedalekých vysokých pecích. Minutu a 20 sekund tavila Oceláře v tlaku, ale na konci všech střeleckých pokusů stál brankář Ondřej Kacetl. Muž, který chytal poprvé od pětigólové nadílky na Spartě, znovu ukázal svou třídu.

Mimochodem, skóre vzájemných zápasů mezi Třincem a Plzní se po pátečním klání zastavilo na hodnotě 352:352. Žádný jiný takto vyrovnaný duel soutěž nezná. Posledních sedm střetů pod Javorovým však ovládli domácí. Západočeši zato počtvrté v sezoně bodovali venku, ztráty v zadních řadách zatím lepí úspěšně.

KonecLIVE Po prodl.
21

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice5400118:912
2Brno5400118:1012
3Pardubice5300217:119
4Sparta5300214:99
5K. Vary5300215:139
6M. Boleslav5300210:119
7Třinec5210217:128
8Vítkovice5210215:138
9Plzeň5202112:128
10Liberec5200314:176
11Olomouc5200312:186
12Kladno510137:134
13Litvínov510047:183
14Mountfield5010411:212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů