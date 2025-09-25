Předplatné

ONLINE: Pardubice - Třinec 3:4. Rýsuje se obrat? Dva slepené góly, snižuje Kondelík

Pardubická radost
Pardubická radostZdroj: Michal Beránek / Sport
Miloš Roman se raduje z gólu
Třinecká radost po gólu Daniela Kurovského
Ve šlágru přijeli Oceláři do Pardubic
Roman Červenka se vrátil do sestavy Pardubic
Andrej Nestrašil dotírá před brankou na Romana Willa
Bohumil Jank přišpendlil u mantinelu Lukáše Sedláka
Roman Will si připisuje zákrok
24
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

V čele s navrátilcem po zranění Romanem Červenkou vstoupily Pardubice do šlágru v rámci předehrávky 8. kola Tipsport extraligy proti Třinci. Dynamo je zatím doma stoprocentní, venku mu to tolik nešlape. I tak chce navázat na vydřenou výhru 5:4 z Kladna. Oceláři na hřišti soupeře uzmuli bod pouze v Českých Budějovicích a na vítězné vlně chtějí pokračovat. V úterý však nehráli kvůli marodce Hradce Králové. Duel na východě Čech začal v 18:00, jeho přenos můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
34

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Pardubice7400323:1712
4Č. Budějovice7400321:1512
5Vítkovice7311221:1812
6Třinec6310220:1411
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů