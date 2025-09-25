Předplatné

Evropská liga ONLINE: Vitík hraje na Aston Ville, Šulc s Karabcem v základu Lyonu

Martin Vitík vyváží míč
Martin Vitík vyváží míčZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
Evropská liga
Začít diskusi (0)

Kromě duelu Plzně na hřišti Ferencvárose se ve čtvrtek večer hrají i další zápasy Evropské ligy. Lyon bojuje v nizozemském Utrechtu, Pavel Šulc i Adam Karabec jsou v základní sestavě. Nastupuje také Martin Vitík, jeho Boloňa v Anglii čelí Aston Ville. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Evropská liga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
21Detail
LIVE 1. poločas
10Tipsport1,255,614Detail
LIVE 1. poločas
01Tipsport4,83,51,8Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport2,43,23,1Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport3,63,22,05Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport1,934,4Detail
LIVE 1. poločas
00Tipsport2,42,93,4Detail
LIVE 1. poločas
13Tipsport6,85,21,37Detail

Fotbalisté rumunského klubu FCSB vyhráli v nizozemském Deventeru 1:0 a francouzský zástupce Lille, považovaný za jednoho z favoritů, zdolal norský Brann Bergen 2:1.

Deventer se kvalifikoval do hlavní soutěže přímo jako vítěz Nizozemského poháru, ale při své premiéře neuspěl. Zkušenější rumunský tým se prosadil už po třinácti minutách, kdy se trefil Miculescu. Hosté těsný náskok ubránili i za cenu pěti žlutých karet, které dostali většinou za zdržování a nesportovní chování.

Lille po jarním účinkování v osmifinále Ligy mistrů začalo ve druhé evropské soutěži vítězně a připravilo Bergenu první porážku po sedmi zápasech napříč soutěžemi. Vedení domácím zajistil jeden z dvojice Maročanů Ikamán, ale Islanďan Magnússon střelou odraženou od tyče vyrovnal. Trenér Génésio pak poslal na trávník osmatřicetiletého Girouda a střelecký rekordman francouzské reprezentace se deset minut před koncem postaral o vítězný gól.

#TýmZVRPSkóreB
1Záhřeb11003:13
2Midtjylland11002:03
3Ludogorets11002:13
4AS Řím11002:13
5Lille11002:13
6Freiburg11002:13
7FCSB11001:03
8Braga11001:03
9Nottingham Forest10102:21
10Real Betis10102:21
11Celtic10101:11
12CZ Bělehrad10101:11
13PAOK10100:01
14M. Tel-Aviv10100:01
15Young Boys00000:00
15Rangers00000:00
15Salcburk00000:00
15FC Porto00000:00
15Stuttgart00000:00
15Celta Vigo00000:00
15Utrecht00000:00
15Lyon00000:00
15Genk00000:00
15Plzeň00000:00
15Ferencváros00000:00
15Aston Villa00000:00
15Panathinaikos00000:00
15Boloňa00000:00
29Basilej10011:20
30Brann10011:20
31Nice10011:20
32Malmö10011:20
33GA Eagles10010:10
34Feyenoord10010:10
35Fenerbahce10011:30
36Sturm Graz10010:20
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů