Evropská liga ONLINE: Vitík hraje na Aston Ville, Šulc s Karabcem v základu Lyonu
Kromě duelu Plzně na hřišti Ferencvárose se ve čtvrtek večer hrají i další zápasy Evropské ligy. Lyon bojuje v nizozemském Utrechtu, Pavel Šulc i Adam Karabec jsou v základní sestavě. Nastupuje také Martin Vitík, jeho Boloňa v Anglii čelí Aston Ville. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Evropská liga 2025/2026
Fotbalisté rumunského klubu FCSB vyhráli v nizozemském Deventeru 1:0 a francouzský zástupce Lille, považovaný za jednoho z favoritů, zdolal norský Brann Bergen 2:1.
Deventer se kvalifikoval do hlavní soutěže přímo jako vítěz Nizozemského poháru, ale při své premiéře neuspěl. Zkušenější rumunský tým se prosadil už po třinácti minutách, kdy se trefil Miculescu. Hosté těsný náskok ubránili i za cenu pěti žlutých karet, které dostali většinou za zdržování a nesportovní chování.
Lille po jarním účinkování v osmifinále Ligy mistrů začalo ve druhé evropské soutěži vítězně a připravilo Bergenu první porážku po sedmi zápasech napříč soutěžemi. Vedení domácím zajistil jeden z dvojice Maročanů Ikamán, ale Islanďan Magnússon střelou odraženou od tyče vyrovnal. Trenér Génésio pak poslal na trávník osmatřicetiletého Girouda a střelecký rekordman francouzské reprezentace se deset minut před koncem postaral o vítězný gól.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|2
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|3
Ludogorets
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|4
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
Lille
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
FCSB
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|10
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|11
Celtic
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|12
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|13
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|15
Young Boys
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Rangers
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Salcburk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
FC Porto
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Stuttgart
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Utrecht
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Lyon
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Genk
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Plzeň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Ferencváros
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Panathinaikos
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|15
Boloňa
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|29
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
Brann
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|32
Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|33
GA Eagles
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|35
Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|36
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
- Osmifinále
- Play-off