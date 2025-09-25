Předplatné

ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1. Durosinmi po povedeném pasu Doskiho otevírá skóre

Radost hráčů Plzně
Radost hráčů Plzně
Amar Memič v utkání proti Ferencvarosi
Amar Memič v utkání proti Ferencvarosi
Miroslav Koubek během utkání proti Ferencvarosi
Miroslav Koubek s koučem Ferencvarose Robbiem Keanem
Cheick Souaré během utkání proti Ferencvarosi
Fotbalisté Plzně během utkání proti Ferencvarosi
Amar Memič v dresu Plzně
Fotbalisté Plzně v Budapešti proti Ferencvárosi vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Viktoria si s maďarským mistrem zopakuje ve stejné soutěži souboj po sedmi měsících, v únoru na úvod vyřazovací části postoupila po venkovní porážce 0:1 a domácím vítězství 3:0. Západočeši věří, že tentokrát v Budapešti neprohrají a v prvním kole ligové fáze budou bodovat. Duel začíná ve 21:00, vy jej můžete ONLINE sledovat na iSportu.

