ONLINE: Ferencváros - Plzeň 0:1. Durosinmi po povedeném pasu Doskiho otevírá skóre
Fotbalisté Plzně v Budapešti proti Ferencvárosi vstupují do hlavní fáze Evropské ligy. Viktoria si s maďarským mistrem zopakuje ve stejné soutěži souboj po sedmi měsících, v únoru na úvod vyřazovací části postoupila po venkovní porážce 0:1 a domácím vítězství 3:0. Západočeši věří, že tentokrát v Budapešti neprohrají a v prvním kole ligové fáze budou bodovat. Duel začíná ve 21:00, vy jej můžete ONLINE sledovat na iSportu.