ONLINE: Pardubice - Třinec. Dynamo je doma stoprocentní, potrápí ho Oceláři?
Šlágr v předehrávce 8. kola Tipsport extraligy svádí proti sobě týmy Pardubic a Třince. Dynamo je zatím doma stoprocentní, venku mu to tolik nešlape. I tak chce navázat na vydřenou výhru 5:4 z Kladna. Oceláři na hřišti soupeře uzmuli bod pouze v Českých Budějovicích a na vítězné vlně chtějí pokračovat. V úterý však nehráli kvůli marodce Hradce Králové. Duel na východě Čech startuje v 18:00, jeho přenos můžete sledovat ONLINE na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž