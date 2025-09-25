Předplatné

ONLINE: Pardubice - Třinec. Dynamo je doma stoprocentní, potrápí ho Oceláři?

Pardubické trio Robert Kousal, Jáchym Kondelík a Jiří Smejkal se raduje z ryhclé vyrovnávací branky proti Mladé Boleslavi
Pardubické trio Robert Kousal, Jáchym Kondelík a Jiří Smejkal se raduje z ryhclé vyrovnávací branky proti Mladé BoleslaviZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Mladý pardubický útočník Robin Kaplan skončil na ledě v krvi
Hokejisté Pardubic slaví gól
Hokejisté Pardubic se radují z branky proti Kladnu
Třinecká radost
Třinecký brankář Marek Mazanec rozehrává puk v utkání proti Liberci
Oceláři otočili duel s Libercem a zapsali druhou domácí výhru v nové sezoně
Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek ve střehu před bránou Jana Růžičky v utkání proti Třinci
9
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Šlágr v předehrávce 8. kola Tipsport extraligy svádí proti sobě týmy Pardubic a Třince. Dynamo je zatím doma stoprocentní, venku mu to tolik nešlape. I tak chce navázat na vydřenou výhru 5:4 z Kladna. Oceláři na hřišti soupeře uzmuli bod pouze v Českých Budějovicích a na vítězné vlně chtějí pokračovat. V úterý však nehráli kvůli marodce Hradce Králové. Duel na východě Čech startuje v 18:00, jeho přenos můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Pardubice7400323:1712
4Č. Budějovice7400321:1512
5Vítkovice7311221:1812
6Třinec6310220:1411
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů