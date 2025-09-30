Předplatné

Tipsport extraliga
Úterní hokejový program nabízí kompletní 10. kolo Tipsport extraligy. Brněnská Kometa se po dvou prohrách v řadě pokouší znovu nastartovat doma proti Třinci. Úřadujícího mistra se o první místo v tabulce pokouší připravit České Budějovice, které hostí Vítkovice. Kladno se proti Karlovým Varům pokouší zastavit sérii šesti porážek za sebou. Od 18.30 nastupuje Sparta proti Plzni. Hraje se také v Liberci, Pardubicích a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno9601228:2519
2Č. Budějovice9600335:1818
3Třinec8420228:2016
4K. Vary9501324:2116
5Plzeň9412222:2016
6Liberec9500425:2415
7Sparta9410427:2014
8Pardubice9410429:2314
9Vítkovice9321324:2414
10Olomouc8401321:2413
11M. Boleslav9300617:289
12Mountfield8210520:268
13Litvínov8200614:286
14Kladno9102615:285
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

