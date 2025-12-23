Česká kolonie v bundeslize? Po Solákovi míří do Německa i talent Dukly
Českých házenkářů v Německu přibývá. Od ledna mění působiště Dominik Solák. Reprezentační levá spojka se upsala bundesligovému Eisenachu. Novinkou je také přesun talentovaného Jonáše Josefa. Jednadvacetiletý odchovanec Dukly Praha odejde po sezoně do Bietigheimu, který momentálně vede druhou bundesligu a líčí na postup. Pro Josefa je v novém působišti připraven kontrakt do roku 2029.
Je mu 21 let, prosazuje se v reprezentaci a v české lize jsou na něj často obránci krátcí. Josef nastřílel v dosavadním průběhu sezony 136 branek a je nejlepším kanonýrem ligy. O jeho předpokladech pro házenou v top soutěži se ví dlouhodobě, teď už ale nápadníci z Německa začali lov a vyhrál Bietigheim.
„Z několika nabídek evropských klubů jsem se rozhodl pro Bietigheim, především na základě velmi přátelským a férovým rozhovorům, dlouhodobému přístupu k házené a jasné vizi a ambici postoupit a stát se součástí první bundesligy, nebo trvale hrát na špici té druhé," uvedl Josef.
„Tento krok je pro mě velkou výzvou a zároveň obrovskou motivací. Jsem přesvědčen, že SG BBM Bietigheim je správná volba, a doufám, že svými výkony přispěji k dosažení našich společných cílů,“ doplnil mladý reprezentant, který už má na svém kontě zkušenosti z lednového MS.
V týmu nebude jediným Čechem
Příchod nadaného házenkáře si pochvalují i v klubu. „Jsme velmi rádi, že se Jonáš rozhodl pro nás, přestože měl několik dalších nabídek. Přináší do házené přesně tu dynamiku a průbojnost, kterou pro naši hru potřebujeme. Jeho vývoj v posledních letech je působivý, přesto je velmi skromný a má nohy pevně na zemi, což se mi líbí. Jsme přesvědčeni, že si rychle zvykne na bundesligu, ale dáme mu na to potřebný čas,“ zmínil k přestupu generální ředitel Bastian Spahlinger v rozhovoru pro web SG BBM Bietigheim.
Výhodou pro Josefa je skutečnost, že by v klubu neměl být jediným Čechem. Od aktuální sezony za SG chytá reprezentační brankář Jan Hrdlička. Ten má v klubu podepsáno do roku 2027.
Německá bundesliga tak znovu otevírá více brány českým házenkářům. O Solákově přesunu do Eisenachu už řeč byla. Dále v Německu působí jeho reprezentační kolegové jako Tomáš Mrkva, Matěj Klíma a Tomáš Piroch (všichni Lipsko), Tomáš Babák (Bergischer), Štěpán Zeman (Gummersbach) a Jakub Šterba (Minden). V jejich případě jde o nejvyšší soutěž. Ve druhé lize pak působí ještě Vít Reichl (Hüttenberg).