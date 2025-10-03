ONLINE: Kometa srovnala s Kladnem, Třinci se daří v derby. Sparta - Mountfield HK 0:0
Páteční hokejový večer nabízí kompletní 11. kolo Tipsport extraligy. Lákadlem je nepochybně ocelářské derby mezi Třincem a Vítkovicemi. České Budějovice bojují o udržení prvního místa v Mladé Boleslavi. Pardubice startují v Karlových Varech. Mistrovská Kometa hostí Kladno. Sparta od 18.30 v souboji trápících se týmů čelí Hradci Králové. Hraje se také v Litvínově či Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž