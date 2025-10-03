Předplatné

ONLINE: Kometa srovnala s Kladnem, Třinci se daří v derby. Sparta - Mountfield HK 0:0

ZIMÁK: Kdo odnese bídu Sparty? Hodně hokeje = víc zranění a míň gólů
Trenér Sparty Pavel Gross na střídačce vedle kolegů
Brankář Komety Aleš Stezka právě inkasoval gól proti Kladnu
Hokejisté Pardubic se radují ze vstřelené branky
Vítkovičtí hokejisté se radují z gólu
Třinečtí hokejisté oslavují vstřelenou branku
Brněnský útočník Šimon Stránský v souboji o puk s bekem Rytířům Philem Pietronirem
Páteční hokejový večer nabízí kompletní 11. kolo Tipsport extraligy. Lákadlem je nepochybně ocelářské derby mezi Třincem a Vítkovicemi. České Budějovice bojují o udržení prvního místa v Mladé Boleslavi. Pardubice startují v Karlových Varech. Mistrovská Kometa hostí Kladno. Sparta od 18.30 v souboji trápících se týmů čelí Hradci Králové. Hraje se také v Litvínově či Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice10700337:1921
2Třinec9520229:2019
3K. Vary10601327:2219
4Plzeň10512224:2019
5Brno10601328:2619
6Pardubice10420431:2416
7Olomouc9501322:2416
8Liberec10500525:2715
9Sparta10410527:2214
10Vítkovice10321425:2614
11M. Boleslav10400620:2812
12Mountfield9210620:278
13Litvínov9201615:307
14Kladno10102716:315
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

