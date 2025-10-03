Předplatné

Zbrojovka uspěla v Ústí a dál vládne druhé lize. Třetí výhru slaví Budějovice

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a v neúplné tabulce odskočili druhému Táborsku o tři body. Zatímco lídr vyhrál pětkrát po sobě, severočeský nováček čeká na tříbodový zisk již čtyři kola. České Budějovice porazily Příbram 2:0. Chance Národní Liga pokračuje dalšími šesti duely během víkendu.

Zbrojovka se od domácí porážky s Prostějovem drží na vítězné vlně. V Ústí rozhodla ve 39. minutě, kdy Klíma odcentroval z levé strany a volný Čavoš zblízka překonal Grigara. Zkušený gólman jinak předvedl řadu povedených zákroků, stejně jako jeho protějšek Hrdina.

Ve druhém poločase měl další velkou šanci Čavoš, ale Grigar jeho střelu vyrazil. Domácí favorita v závěru zatlačili, ani na bod však nedosáhli a zůstali sedmí.

Jihočeši ovládli duel bývalých prvoligových týmů a připsali si do tabulky teprve třetí výhru od sestupu z nejvyšší soutěže. V prvním poločase otevřel skóre Štindl, ve druhém zisk tří bodů pojistil Sunday. Oba soupeři přišli o jednoho vyloučeného hráče: nejprve dostal červenou kartu hostující Málek, po něm i domácí Tischler. Třinácté Dynamo ukončilo sérii čtyř porážek a ztrácí na desáté Středočechy dva body.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka1191127:1028
2Táborsko1181221:1025
3Opava1064018:622
4Artis1163217:1221
5Žižkov1162316:1220
6Baník B1153320:1318
7Ústí1252520:1717
8Slavia B1151521:1216
9Prostějov1142513:1514
10Příbram1141611:2013
11Jihlava1133513:1412
12Chrudim1125413:2011
13Č. Budějovice1232711:2211
14Sparta B103076:229
15Vlašim1114611:177
16Kroměříž1110109:253
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

