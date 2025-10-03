V F1 se řeší Hornerův návrat. Kontaktoval Haas, ve hře je i Aston Martin. Založí nový tým?
Ve formuli 1 se možná schyluje k velkému comebacku. Před nedělní Velkou cenou Singapuru se řeší budoucnost Christiana Hornera, bývalého šéfa Red Bullu, který nedávno dostal výpověď a sebral tučné odstupné. Obecně se předpokládá, že se do královny motorsportu vrátí. Třeba v příští sezoně, kdy už bude moct podepsat jinde. Navíc se také spekuluje o tom, že by jednapadesátiletý Brit mohl založit svou vlastní stáj.
S Red Bullem, kde působil dvacet let, se Christian Horner předčasně rozloučil v červenci. Doplatil na zhoršené výsledky a nepovedené rošády s týmovými dvojkami. Roli v jeho odvolání hrála i minulost. Britský manažer byl totiž vyšetřován kvůli podezření z nevhodného chování k jedné ze zaměstnankyň týmu.
Jeden z nejúspěšnějších týmových šéfů v historii formule 1 odešel s odstupným ve výši 80 milionů liber (2,2 miliardy korun). Hornerovy pravomoce přebral v Red Bullu Laurent Mekies, někdejší boss sesterského Racing Bulls.
Horner však ve formuli 1 končit nehodlá. Je pravděpodobné, že se dříve nebo později vrátí. Údajně už kontaktoval Haas, který jeho angažování vyvrátil. „Je pravda, že nás oslovil. A jeden z našich lidí s ním vedl i předběžné rozhovory. To ale bylo vše, dál se nic neděje. Nemám k tomu co říct,“ uvedl šéf Haasu Ajao Komacu.
Obnovení staré spolupráce?
Rakouský server oe24 poté informoval, že Horner zvažuje založení dvanáctého týmu ve formuli 1 a údajně má jednat s možnými investory. Vůbec nejpravděpodobnější variantou je jeho podpis v Aston Martin, kde by se mimo jiné potkal s bývalým spolupracovníkem z Red Bullu Adrianem Neweym. Nalomené vztahy už oba urovnali.
„Pokud vím, Christian si momentálně bere volno, ale tento sport miluje. Jeho úspěchy mluví samy za sebe,“ hlásil šéf Aston Martin Andy Cowell. „Jsme silný, ale stále mladý tým, který se v posledních měsících posílil skvělými lidmi, jakými jsou Adrian Newey a Enrico Cardile. Máme novou továrnu a ty nejlepší nástroje, které chceme co nejlépe využít.“
Pokud se Horner v budoucnu ke stáji majitele Lawrence Strolla připojí, pravděpodobně zaujme pozici externího poradce a akcionáře mimo rozpočtový strop. Podobnou roli má Helmut Marko v Red Bullu.