Hašek: Kuchta nemá takovou formu. Souček naběhal za juniorku 13 kilometrů
V příštím týdnu přivítá hráče na srazu, který může být klíčový pro jeho pozici u fotbalové reprezentace i pro šance v boji o postup na mistrovství světa. Ivan Hašek v pátek zveřejnil jména hráčů, se kterými půjde český národní tým do zápasů s Chorvatskem a na Faerských Ostrovech. „Po víkendu ještě budeme donominovávat pravděpodobně jednoho,“ zmínil reprezentační kouč v slavnostních prostorách Strahovského kláštera, kde páteční nominační tisková konference výjimečně probíhala.
V jakém nastavení očekáváte hráče v pondělí na srazu?
„Některé ztráty máme, musíme je nahradit týmovým duchem. Od začátku srazu budeme apelovat na to, že jdeme jeden za druhého a necháme na hřišti všechno. Nominovaným klukům věřím.“
Proč jste ukázali na Ondřeje Lingra ze zámořské MLS?
„Lindžiho vidíme každý zápas, sledujeme každé kolo v MLS. Stejně jako vidíme hráče, kteří působí v zahraničí. Má celkem formu, jen je trošku problém, že ho klub uvolní až v sobotu. Ale věříme, že v pondělí na srazu bude. Ještě hrají s Houstonem o postup do play off, snad přijede v pondělí v pořádku. Hodí se přesně do takových dvojzápasů, kde je potřeba vůle a bojovnost. Může nám pomoct.“
Proč jsou v nominaci pouze dva útočníci?
„Čekáme ještě na víkendové zápasy, bavíme se i podle toho, jak dopadnou, jak se jednotliví hráči budou v zápasech prezentovat a také jaký bude jejich zdravotní stav. Problém u některých je s nachlazením i drobnými zraněními, podle toho se zachováme.“
Konečně klapla nominace Matěje Vydry. Máte radost z jeho výkonů?
„V kontaktu jsme delší dobu, už na posledních srazech jsme se snažili o jeho nominaci. Měl zdravotní problémy, které mu to nedovolily. Teď jsme s ním mluvili po zápase Plzně s Malmö, je v pořádku, navíc odehrál velmi dobrý zápas. Na neděli má trest v lize, takže snad do pondělí bude v pohodě a plný síly. Může nám pomoct ve chvíli, kdy je Patrik (Schick) mimo hru, má v současnosti velmi dobrou formu.“
V náročném programu Plzně schytává hodně ran, má i tak do národního týmu energii a chuť?
„Má velké zkušenosti, do zápasů a soubojů chodí tak, že to bolí. Je to hráč, který schytá spousty ran, když ho člověk vidí po zápasech, je naprosto vyčerpaný. Škoda, že jsme ho nemohli využít už v minulosti, bohužel mu tahali vodu z kolene. Pak měl problém se svalem, proto chyběl na zářijovém srazu.“
Bez Schicka a Hložka si musíme poradit týmovou hrou
K Vydrovi máte z klasických útočníků pouze Tomáše Chorého. Proč se v nominaci nedostalo na Jana Kuchtu?
„Myslel jsem, že teď budeme mluvit o těch, co v nominaci jsou, na o těch, kdo tam nejsou. Co není, ještě může být. Vyhodnotili jsme to takhle. Ale ještě není konec víkendu, takže uvidíme. Možná má slabší formu, než minule.“
Těší vás výkony Adama Karabce v Lyonu?
„Jsme rádi, že se Adamovi daří. Hraje především z pravé strany, roztahuje hru a dává velmi dobré přihrávky dovnitř levačkou. Umí se dostat do zakončení, zvládá finální přihrávku, zahrává standardky. Proto je tady a má také velmi dobrou formu.“
Jak se vyrovnat s absencí Patrika Schicka?
„Už jsem říkal, že v počtu gólů na dotyky ve vápně má možná největší úspěšnost na celém světě. Mimo je i další útočník Adam Hložek, to jsou hráči schopni na mezinárodní úrovni rozhodovat velké zápasy. Musíme si bez nich poradit týmovou hrou.“
Přijede rozehraný kapitán Tomáš Souček, který v Premier League absentuje kvůli trestu za červenou kartu?
„Mluvili jsme s ním, sledovali i zápas, co hrál za juniorku West Hamu. Máme z něj i data, naběhal třináct kilometrů. Nemám obavy, že by mu chybělo vytížení. Navíc může přijet odpočinutý. Věřím, že jako správný kapitán nám zase pomůže.“
Dobře se v Premier League uvedl Ladislav Krejčí, souhlasíte?
„Láďa se velmi rychle adaptoval v Anglii na způsob hry, na možná nejlepší soutěž na světě. Za to jsme velmi rádi. Projevuje se u něj i vůdčí role, po několika zápasech ho ve Wolverhamptonu berou jako jeden z hlavních pilířů. Většinou nastupuje na pozici stopera, objevil se i v záloze, jednou tam hrál od začátku. Ale myslím, že sám cítí, že jeho místo je spíš vzadu na stoperu. Uvažujeme, že v možnostech, jaké máme, ho v případě potřeby použijeme na obou postech.“