Bulíř o jízdě Motoru: V létě jsme si to vyžrali, ale teď... Kdy se vrátí na led?
Není mu co závidět. Hokejisté Motoru zorganizovali působivý odpor proti mnoha tipům či předpokladům a po žalostné přípravě se ostrým nástupem vyšvihli do čela extraligové tabulky, jenže kapitán Michal Bulíř vše sleduje zpovzdálí. S pochroumanou rukou vypadl před jedenácti dny v bitvě v Karlových Varech, následovala operace a nutný klid. „Kluci mají parádní výsledky a mě to těší,“ říká 34letý šéf kabiny. V rozhovoru pro Sport zvěstuje, kdy bude zpátky a jak se z porážkami masírovaných Českých Budějovic v přípravě stala nadupaná mašina.
Na jihu Čech se znovu baví hokejem. Hodilo by se napsat, že panuje horečka, jenže ta už tu přetrvává roky, otiskuje se do neustále našlapaných ochozů Budvar arény. Nad týmem kouče Ladislava Čiháka svítí slunce a nevypadá to, že by se chystalo zapadat. Jihočeši na rozdíl od největších favoritů nejsou líní na krok, nespoléhají jen na šikovné ruce, z arzenálu toho vytahují mnohem víc. Okupované čelo tabulky je výsledkem komplexní práce, byť jen prozatímní.
Jak to vypadá s vaší rukou?
„Stalo se mi to na té stejné jako loni, akorát na jiném místě. O něco výš. Podle doktora budu mimo asi osm týdnů, bude to asi podobné jako před rokem, kdy jsem šel po dvou měsících od operace zpátky do zápasu.“
Při sledování karambolu ve Varech bylo vidět, že je zle… Věděl jste okamžitě, že budete na dlouho bez hokeje?
„Hned. Ruplo mi v ruce, jasná zlomenina. Ta bolest byla stejná jako minule. Až se mi z toho udělalo špatně.“
Jak se celá nehoda s Vítem Jiskrou seběhla vašima očima?
„Jeli jsme spolu do našeho obranného pásma za pukem, probíhal souboj o to, kdo se ke kotouči dostane první. Jak jsem se chtěl dostat před soupeře a tlačil se před něj, dostala se mi ruka do jeho podpaží. Následoval nekontrolovaný pád. Nevím, jestli uklouzl, ale já šel s ním. Cítil jsem prohnutí ruky a bylo vymalováno.“
Kde vás operovali? Mohl jste si vybrat?
„Bylo to na mně. Vzhledem k tomu, že jsem měl posledně velmi dobrou zkušenost s Radkem Kebrlem v Boleslavi, po prvních vyšetřeních v nemocnici ve Varech jsem se spojil s ním a domluvili jsme se, že zákrok provede on. Jsem rád, že mi vyhověl, protože loni odvedl perfektní práci při reoperaci stejné ruky.“
Jak nyní vypadá váš klasický den? Stavujete se do kabiny Motoru?