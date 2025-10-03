Další černý pátek pro Litvínov, spadl na dno. Tohle musíme uhrát, láteřil střelec
Další kudla do zad, další černý pátek. Litvínov se až ve svém šestém zápase doma ujal vedení jako první. Útlý náskok však neudržel a prohrál 1:2. Plzeň otočila ve třetí třetině, 48 sekund před jejím koncem rozhodl Lukáš Strnad. „Síla je velká. Máme pár zraněných, ale spíš nás to semklo. Nemůžeme hledět, že jsme nahoře, může se to rychle obrátit. Musíme v tom pokračovat,“ řekl útočník ze třetí formace Indiánů.
Plzeň v neděli vyhrála na Spartě, doma skolila i Pardubice. Je na vlně, boduje díky trpělivosti a jednoduché hře, zápasy vyhrává v závěru. Jenže před rokem na tom byla zcela opačně, utkání ztrácela v posledních minutách, nedávala góly. Totéž prožívá v současné době Litvínov, který spadl po porážce na poslední místo.
„Snažili jsme se hrát jako v Pardubicích. Po zisku vedení jsme hráli hokej, který není moc hezký. Kouskovat hru, čekat na chybu soupeře, kazit mu to. Chtěli jsme náskok udržet co nejdéle. Jenže na začátku třetí části jsme dostali gól. A když se zase zdálo, že bychom mohli strhnout zápas na svou stranu, po několika chybách jsme inkasovali znovu,“ vracel se asistent litvínovského trenéra František Ptáček.
Na úvodní gól se čekalo téměř 35 minut. Nicolas Hlava, který dal jediný gól Vervy v Pardubicích, zachytil rozehrávku plzeňského gólmana Malíka, zajel s pukem za branku a hodil do skrumáže, aby tam způsobil trochu binec.
Kotouč se vrátil na modrou čáru, kde Hlavovi nabil Gajdoš. Vypadalo to zprvu na čistý průstřel, do jeho rány však nastavil hůl tečující Petr Koblasa. V minulé sezoně dal za Vervu 15 gólů a předtím dokonce 24. Tohle byla jeho premiérová trefa sezony v novém ročníku.
Očkem jsme na sebe koukli
„Jsme ve fázi, kdy se nedaří. Když jdeme do třetí třetiny aspoň s vedením 1:0, musíme to prostě uhrát. Inkasovali jsme brzy vyrovnávací gól a měli to uhrát aspoň do remízy. Místo toho hloupě inkasujeme,“ líčil.
Litvínov je kvůli opravám a uzavírkám z několika stran obklíčen objížďkami. Zápas samotný místy připomínal zákopovou válku. „Ve druhé části to byla chvílemi trochu holomajzna,“ připustil asistent trenéra hostů Jiří Veber. Koblasova trefa mohla změnit ráz zápasu. Jenže 54 sekund po druhé přestávce srovnal stav Dominik Simon a utkání se vrátilo do opatrného módu.
„Celá třetina byla o tom hlavně nedostat gól. My jsme to na rozdíl od soupeře nezvládli,“ povzdechl si Koblasa. Plzeňský Strnad místo vyčkávání na prodloužení zajistil v poslední minutě vítězství Škodovky. „Gól na 1:1 nám hodně pomohl, dali jsme ho docela brzy. Naštěstí tam padl i ten druhý. Byl tam souboj na modré, jejich bek nechal puk za sebou, Honza Schleiss ho získal, dal na Matyho Filipa a ten mě krásně našel. Já už to jen tečoval. Očkem jsme na sebe koukli, věděl jsem, že mě zkusí najít. Jen jsem nastavil hokejku a on ji krásně trefil,“ popsal rozhodující moment. Indiáni zvítězili počtvrté za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž