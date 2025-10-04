Brízgala: Děláme míň chyb, těší gólmana Rytířů. Nový parťák ho po Kometě chválil
Dal svému mužstvu šanci otočit zápas. Adam Brízgala (27) se v Brně vytáhl, domácím střelcům sice povolil tři gólové rány, ale v prodloužení to byl primárně on, kdo v oslabení tři na pět spasil Rytíře a umožnil spoluhráčům urvat na Kometě hodnotné dva body po nájezdech (4:3). „Naše výkony se lepší,“ tvrdí kladenský gólman, jehož po bitvě chválil nový parťák ze Švédska.
Takový triumf má speciální hodnotu, co?
„Druhá třetina byla z naší strany hodně nepovedená. Odstoupili jsme od hry, kterou jsme hráli předtím. Pak jsme se k ní vrátili. Ve třetí části se ukázala naše bojovnost, týmovost. V oslabení jsme to dobře rozebírali. Skvěle odvedená práce.“
Už v neděli v Třinci jste nehráli vůbec zle. Jde Kladno nahoru?
„Naše výkony se lepší. Furt tam jsou chyby. Vždycky budou. Ale děláme jich míň a pomaličku se zvedáme. Potřebujeme víc zápasů, kdy dáme víc gólů a dostaneme se do větší pohody v hlavě. Abychom třeba trefili odkrytou bránu, což se nám už několikrát nepodařilo.“
Jak jste se cítil v prodloužení, kdy jste hráli ve dvojnásobném oslabení?
„Vyšlo to skoro na celých pět minut, kdy jsme byli zavření. Hodně pomohlo, že jsme ke konci párkrát vyhodili, prostřídali. Umlátili jsme to, což bylo hrozně super. Byl jsem nadšený, že jsme se v nájezdech rozstříleli. Dali jsme tři góly, to jsem na Kladně za posledních pár let neviděl. Za sebe jsem rád, že jsem první nájezdy chytil.“
Soupeři pil krev útočník Miroslav Forman. Byl to také důležitý aspekt obratu?
„Určitě. Potřebujeme hrát nepříjemný, dotěrný kladenský hokej. Klidně tyhle věci můžeme na ledě dělat ještě víc. Jsem rád, že to Míra na sebe vzal. Umí to. Pomáhá, když se dostanete hráčům do hlavy.“
Poslední zápasy vás táhnou cizinci Daniel Audette s Nelsonem Tristanem Robinsem. Jsou rozdíloví?
„Mají u nás nejvíc bodů. V tuto chvíli rozdíloví jsou a myslím, že sem i šli s tím, že budou.“
Příště máte Spartu, které se aktuálně hrubě nevede. Cítíte šanci navázat na úspěch v Brně?
„Doufám, že se od této výhry odpíchneme. Potřebovali jsme ji. Koukali jsme, že Sparta nehraje tak, jak by chtěla. Snad navážeme na třetí třetinu a vlítneme na ni.“
Co říkáte na příchod konkurence z AHL, švédského brankáře Oscara Danska?
„Ve čtvrtek jsme se viděli na tréninku. Seznámili jsme se, něco jsme si řekli. Ale spíš jsme se soustředili na týmové věci. Po zápase v Brně mě chválil. Je na mně, abych dokázal, že mám hrát já. Těší mě, že jsem byl součástí výhry.“
