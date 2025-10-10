Otázky před šlágrem extraligy: nová Sparta, návrat marodů... A co předvede posila?
Třinácté kolo extraligy nabídne očekávaný šlágr: hokejisté Sparty po změně trenérského týmu na domácím ledě přivítají Pardubice. Web iSport předkládá pět klíčových otázek před duelem soupeřů, kteří dle předsezonních predikcí měli patřit mezi favority v boji o titul.
Nakopne trenérská změna Spartu?
Čtyřikrát v řadě prohráli a v extraligové tabulce se propadli na desáté místo, vítězství v Curychu v Lize mistrů bylo jen chabou náplastí na nepovedené výkony. Dosavadní trenérský štáb pod vedením Pavla Grosse nedokázal Spartu nakopnout zpátky na vítěznou dráhu, lavička v průběhu zápasů působila spíše mrtvým dojmem. Změnit to má klubová ikona Jaroslav Nedvěd. V extralize zažije v roli hlavního trenéra premiéru, jako bývalý poctivý bek by neměl hráčům dovolit cokoliv vypustit. Podobná změna vždy přinese aspoň krátkodobou vzpruhu, Nedvěda ale čeká hned zkouška z nejtěžších.
Vrátí se někdo z marodů?
Na straně Sparty Dominik Mašín, Jani Lajunen, Adam Raška, Mikael Seppälä, Tomáš Hyka a Jakub Kovář. V barvách Dynama Peter Čerešňák, Martin Kaut, Jiří Smejkal a Vladimír Sobotka. Oba elitní kluby procházejí v úvodu sezony rozsáhlými zdravotními potížemi, v posledních kolech si hojně vypomáhaly hráči z Maxa ligy. Případný návrat některé z hvězd může být pro páteční bitvu klíčový. Spartu může těšit návrat Aarona Irvinga z marodky, motivovaný Hyka by mužstvu razantně chyběl. V případě Dynama se návraty očekávat nedají. Po krátké nemoci už je ale zpátky Jakub Lauko.
Co ukáže nová posila Dynama?
Zareagovali na citelné ztráty v útočných řadách a lovili za oceánem. Dynamo si na měsíční zkoušku pláclo s útočníkem Carsenem Twarynskim, poprvé do akce bude moci Kanaďan vyrazit právě v O2 areně. Někdejší hráč Philadelphie může do Pardubic přinést drajv do brankoviště, dobrý pohyb a taky důraz. V sezoně 2022/23 ve farmářské AHL stihl absolvovat tři bitky, slušně dokáže podpořit i produktivitu. Typologicky podobný hráč se může do vyhrocené bitvy dvou gigantů hodit. O motivaci by neměl mít nouzi, hraje i o svoji budoucnost a pokračování v pardubickém dresu.
Zkrotí Kořenář ofenzivní sílu Pardubic?
Prožívá nelehké období. Brankář Josef Kořenář na čtyři kola vypadl ze sestavy kvůli nemoci, Sparta se musela při absenci jeho i Jakuba Kováře opírat o gólmany z Litoměřic. Kovář zůstává dál mimo hru, jeho mladší kolega se už do akce vrátil. V Kladně ale inkasoval pětkrát z 26 střel a neprožil vydařený comeback. Lepší dojem zanechal až v Curychu, kde lovil puk z branky pouze jednou. Teď proti sobě bude mít elitní extraligovou ofenzivní sílu. Bude muset dokázat, že po chorobě je stoprocentně zpátky. Při drtivých přesilovkách Dynama bude mít plné ruce práce.
Kolik přijde do O2 areny fanoušků?
Pět utkání na domácím ledě, z toho pouhá jedna výhra. Sparťanská krize se podepsala i do výsledků v O2 areně, porážky namíchly i věrné fanoušky. Návštěva se z úvodních 12 082 diváků postupně propadla až na 9 384 v souboji s Hradcem Králové. Šlágr by měl přinést zlepšení. Souboje s Dynamem mají grády, hodně fanoušků přijede i z nedalekého východočeského města. Domácí příznivci navíc budou chtít vidět nový realizační štáb v akci a po razantním kroku vedení doufají ve zlepšení. Padne letošní sparťanský rekord v návštěvnosti?