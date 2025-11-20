Král odešel z Liberce do Varů, aby víc chytal. Chytá míň. Těžké na hlavu, líčí mladý gólman
Po nedělní domácí facce 1:5 s Kladnem se Karlovy Vary připravovaly důsledně na mač v Pardubicích. Hlavně na začátek, aby jim neutekl a neopakoval se průběh s Rytíři. Tak ne, plán byl brzy roztrhán, konalo se repete a rychlé manko 0:3 za třináct minut. Energie pak zahodila i málo vídanou sedmiminutovou přesilovku za dva slepené fauly Libora Hájka. V předehrávce 24. extraligového kola si favorit pohlídal náskok a nakonec ovládl čtvrteční večer 4:1. „Chytal jsem přesně po měsíci a brzy jsem dostal tři góly, popravdě to nebylo vůbec příjemné,“ štvalo gólmana Daniela Krále, bývalého juniorského reprezentanta.
Co měl ten úvod nepovedený úvod znamenat?
„Stal se přesně opak toho, co jsme si říkali před zápasem. Nevím, čím to je, už minule s Kladnem to bylo podobné. Po první třetině jsme si něco řekli a obraz hry byl pak úplně jiný. Ale bohužel začneme hrát až za stavu 3:0, to už je pozdě. Proti nám to jsou zkušené týmy, které si náskok pohlídají.“
Jste aspoň rád, že jste od čtrnácté minuty až do závěrečné power-play neinkasoval a dochytal zápas?
„Pro mě to je důležité. Že jsem se z toho nesesypal. Popravdě, po třetím gólu už jsem se díval na střídačku, bylo to rychlý… Ale řekl jsem si, že od druhé třetiny dám nový zápas a pak už se mi chytalo dobře. Druhá i třetí třetina byla celkově od nás dobrá, ale to jsme měli s Kladnem stejné a říkali jsme si, že si to přeneseme sem do Pardubic. A nic z toho, nepovedlo se nám to. Takže jsme si i tady po zápase řekli, že tak jako od druhé třetiny musíme hrát příště od úplného začátku.“
Před druhou gólovou akcí všichni čekali, že Roman Červenka bude nahrávat Lukáši Sedlákovi, tentokrát vsadil na střelu a asi i vás překvapil, že?
„Ráno jsme si na videu ukazovali úplně stejnou situaci, úplně se nabízelo, že Roman nahraje na zadní tyč. Je fakt, že jsem mu ji brzy pustil a on to zkušeně trefil. Třetí gól jsme si tam pak kopli sami, takže takhle se nám to celé sesypalo.“
Ve druhém dějství k vám přistála sedmiminutová početní výhoda v kuse, ale vaši spoluhráči ji nevyužili. Tady se to mělo aspoň jednou proměnit.
„Nějaké šance jsme si vypracovali, ale jejich gólman je podržel, chytal fakt výborně. Škoda, že jsme tam něco nedotlačili, bylo by to důležité. Pak jsme se trefili na začátku třetí třetiny, kdybychom si předtím pomohli přesilovkou, dalo se se zápasem ještě něco dělat. Takhle to bylo špatně.“
Sám jste zmínil, že jste v extralize nastoupil po měsíci, jak tohle je těžké uchopit? Kvůli tomu, že nejste v pravidelném zápřahu, hlavu zaměstnáváte tím, že se musíte zaskvět. Není co závidět…
„Já chci strašně moc, dělám pro to všechno, makám a celý měsíc jenom trénuju, pak přijde zápas a dostanu tři góly za třináct minut. Ani nevím, co k tomu mám říct. Je to těžké, ale taková je situace a já se s ní musím poprat.“
Pracujete na psychice s mentorem?
„V téhle pozici jsem vlastně poprvé, loni to bylo sice podobné v Liberci, ale až tady jsem čistá dvojka. Pro moji hlavu je to dost těžké. Snažím se s tím pracovat, mám člověka, se kterým pracuju. Vím, že v mém případě je to hodně o hlavě. Pracuju, jsem drilovaný, ale pak mi to někdy pokazí hlava.“
Pomáhají vám částečně zápasy v Maxa lize za Sokolov?
„Pomůže mi to v tom, že si udělám zápasovou rutinu, ale pořád je to rozdíl oproti extralize. Pak do ní naskočím a začátek je takhle těžký.“
Jak velkou změnou pro vás je přesun z liberecké organizace do karlovarské?
„Rozdíl je v maličkostech. Myslím, že jsem šel z výborné organizace do velmi dobré. Jsou si podobné. Ve Varech se pracuje výborně, jsem tu spokojený.“
Zároveň jste šel z Liberce do Varů z toho důvodu, abyste víc chytal. Jak s tím teď pracovat?
„Nebudu lhát, je to pro mě těžká situace. Ale říkám si, že je to tak, jak to má být. Zase mě to posílí v něčem jiném. I když bych chtěl chytat jako každý brankář a ne sedět na střídačce. Teď je taková situace a musím to brát pozitivně, snažit se s tím pracovat. Budu na sobě makat dál a věřit, že šance zase přijde.“
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|23
|12
|3
|1
|7
|70:56
|43
|2
Pardubice
|23
|12
|2
|2
|7
|73:52
|42
|3
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|4
Plzeň
|23
|11
|2
|3
|7
|59:47
|40
|5
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|6
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|7
Vítkovice
|24
|10
|3
|2
|9
|66:64
|38
|8
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|23
|9
|1
|2
|11
|56:65
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|24
|3
|2
|1
|18
|39:81
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž