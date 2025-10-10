Předplatné

Jak šel čas s Grossem: tituly v Německu, bronzy ve Spartě. Co bude dál po vyhazovu?

Měl být trenérem, který hokejovou Spartu konečně dovede k vytouženému titulu. Dva pokusy nevyšly, třetí nepřijde. Pavel Gross od středy není koučem ambiciózního celku, který se v úvodu sezony zadrhl. A série čtyř proher ho stála místo. Pražany teď povede k vytyčenému cíli Jaroslav Nedvěd. Co bude s Grossem? Dá si po náročné štaci volno? Vrátí se do Německa, nebo na něj v průběhu sezony ukáže některý z tuzemských extraligových celků? Podívejte se, jak se sedmapadesátiletý rodák z Ústí nad Labem proměnil z hráče v respektovaného trenéra.

Titul jako hráč Sparty

S hokejem začínal v rodném Ústí, odkud si jej vytáhla Sparta. S ní vybojoval bronz a v sezoně 1989/90 ve finálové sérii s Trenčínem i mistrovský titul. K  triumfu v československé nejvyšší soutěži přispěl 19 body (10+9) v 36 zápasech. V té době už byl dva roky draftovaný. V roce 1988 si ho vybral v 6. kole jako 111. celkově tým New York Islanders. Debut v NHL ale nezažil. Po titulu se Spartou zamířil šikovný útočník do Freiburgu. V Německu se usadil a strávil v různých rolích více než 30 let.

Pavel Gross (vpravo) slaví v kabině Sparty titul mistrů Československa v roce 1990

Hráčské úspěchy v Německu

Do Freiburgu odcházel v roce 1990 jako československý mistr a díky německým předkům získal velmi brzy německý pas. Před sezonou 1992/93 zamířil do Mannheimu, kde strávil nejdelší část hráčské kariéry. Poslední tři z celkových šesti sezon v tomto klubu zakončil titulem. Poté ještě působil v Berlíně, s hraním skončil kvůli zranění v roce 2003. Na kontě má tři reprezentační starty za český nároďák, v sezoně 1995/96 ho na Německý pohár pozval trenér Luděk Bukač. Zahrál si i na MS dvacítek 1988 v Moskvě.

Pavel Gross (vpravo) v dresu Mannheimu během duelu se Spartou

Začátky trenérské kariéry

Po skončení hráčské kariéry začínal jako trenér u mládeže a postupně se vypracoval až do nejvyšších německých pater. Gross působil jako hlavní kouč v Berlín Capitals ještě v době, kdy sám hrával. Dalším trenérským působištěm byl Freiburg, následně odešel do Frankfurtu, kde strávil tři sezony v roli asistenta. V roce 2008 začal svou úctyhodnou štaci Wolfsburgu. Po dvou letech povýšil na hlavního trenéra a dostal mužstvo na povel. Ve městě, kde sídlí automobilka Volkswagen, vydržel dohromady deset sezon.

Hokejový trenér Pavel Gross po letech opustí Wolfsburg

Dekáda ve Wolfsburgu

Osm let na pozici hlavního trenéra a dvě sezony jako asistent se snažil, aby tým získal titul. Třikrát to těsně nevyšlo. V letech 2011, 2016 a 2017 prohrál Gross s Wolfsburgem až ve finále. Nicméně jednu dobu se o něm mluvilo jako o kandidátovi na post hlavního kouče německé reprezentace. Po konci Uweho Kruppa nakonec dostal přednost Švýcar Jakob Kölliker.

Pavel Gross působil posledních deset let na střídačce Wolfsburgu, posledních osm z toho jako hlavní kouč

Německý titul s Mannheimem

Co nevyšlo Grossovi ve Wolfsburgu, splnil si v Mannheimu. Na jeho střídačce se v roce 2019 konečně stal vítězem německé DEL. Hned v první sezoně po příchodu ukončil tříletou nadvládu Mnichova. Adler nejprve ovládl základní část, v níž Grossova parta vykázala 2,23 bodu na zápas a bravurně zvládla i play off. Gross se stal prvním českým koučem od roku 1990, který v Německu oslavil prvenství. Před ním se jako poslední radoval Petr Hejma s Düsseldorfem. Shodně dvakrát ještě v někdejší bundeslize uspěli Vladimír Bouzek, Karel Gut a Pavel Wohl.

Český kouč Pavel Gross poprvé v trenérské kariéře převzal do rukou pohár pro vítěze elitní německé ligy

Sňatek se Spartou a dvě semifinále

Po více než 30 letech se na jaře 2023 vrátil do Česka, aby si ověřil, že i tady fungují jeho trenérské metody. První sezonu spolupracoval s Miloslavem Hořavou, přesto tým ztratil skvěle rozehranou semifinálovou sérii s Třincem. Ani vedení 3:0 na zápasy nestačilo k postupu. Trefa Daniela Voženílka straší gólmana Jakuba Kováře a všechny sparťany asi ještě teď. Oceláři zvládli i památný rozhodující sedmý duel, který Pražané prohráli doma ve čtvrtém prodloužení, a sen o titulu se rozplynul. Stejně tak letos na jaře, kdy Grossův výběr v boji o finále nestačil na pozdějšího mistra Kometu.

Trenér Sparty Pavel Gross

Co bude dál?

Více než dvouleté angažmá ve Spartě nevyšlo, jak si obě strany představovaly. Trenér věřil, že po úspěších v Německu budou jeho metody fungovat i v hlavním městě. Jenže maximem rudého kolosu se pod Grossem stalo semifinále a zisk dvou bronzů. V ambiciózním prostředí to bylo málo, přesto dostal na jaře další možnost a prodloužil smlouvu na další sezonu. Jenže herní i výsledková mizérie v úvodu nového extraligového ročníku donutila šéfy spolupráci předčasně ukončit. Náročný kouč nyní rozmýšlí, kam povedou jeho další kroky. Jestli si odpočine, nebo se co nejdříve vrhne do další práce.

Trenér Sparty Pavel Gross během utkání v Kladně

