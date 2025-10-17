Předplatné

ONLINE: Kladno - Vítkovice 2:1. Jágr poprvé v akci. Dynamo ztrácí, prohrává i Kometa

Jaromír Jágr se snaží obejít Jakuba Zbořila z Vítkovic
Jaromír Jágr se snaží obejít Jakuba Zbořila z VítkovicZdroj: Michal Beránek / Sport
Jaromír Jágr drží puk před Anthony Nellisem z Vítkovic
Jaromír Jágr se soustředí
Jaromír Jágr nastoupil ve čtvrtém útoku
Zleva Jakub Zbořil z Vítkovic drží puk před Jaromírem Jágrem
Jaromír Jágr v akci
Jan Hladonik z Vítkovic dotírá na Jakuba Konečného z Kladna
Jaromír Jágr (vlevo) nastoupil do svého prvního zápasu v sezoně
Páteční hokejový program tentokrát nabízí pouze čtyři zápasy, ale s jedním velkým návratem. Poprvé v sezoně totiž hraje Jaromír Jágr. Třiapadesátiletý matador figuruje v sestavě Kladna proti Vítkovicím. Mistrovská Kometa se může vrátit na první místo, stačí ji získat bod v duelu s Mladou Boleslaví. Poslední Litvínov po konci kouče Michala Broše startuje v Karlových Varech. Pardubice sužované rozsáhlou marodkou bojují s Libercem. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
21Tipsport1,453,98,5Detail
LIVE 2. třetina
10Tipsport1,275,214Detail
LIVE přestávka
04Tipsport100351,01Detail
LIVE přestávka
13Tipsport6,83,31,65Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec13821244:3029
2Brno14902341:3429
3Č. Budějovice14900548:3127
4Vítkovice14631445:3525
5Plzeň14712430:2525
6Pardubice14621544:3323
7Liberec14701632:3522
7Olomouc14701632:3522
9K. Vary14601729:3419
10Sparta14510838:3717
11Mountfield13340631:3317
12M. Boleslav14411827:3815
13Kladno14313729:4114
14Litvínov142011122:517
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
