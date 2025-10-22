Předplatné

ONLINE: Sparta - Vítkovice 4:1. Po drtivé první třetině hosté vystřídali gólmany

Gól Filipa Chlapíka proti Vítkovicím
Gól Filipa Chlapíka proti VítkovicímZdroj: Michal Beránek / Sport
Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Václav Varaďa na střídačce Vítkovic
Šarvátka mezi hráči Sparty a Vítkovic
Gól Filipa Chlapíka proti Vítkovicím
Radost hokejistů pražské Sparty
Sparta na svém ledě hostila hráče Vítkovic
Sparta na svém ledě hostila hráče Vítkovic
11
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Hokejisté Sparty jdou den po porážce s Třincem (1:4) znovu do akce, v dalším domácím extraligovém utkání hrají s Vítkovicemi. V předehrávce 45. kola se Pražané pokusí vylepšit dosavadní neúspěšnou bilanci v O2 areně, kde z devíti zápasů šestkrát zůstali bez bodů. Utkání, které startuje v 18.30, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
41

Sparta pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem, který nahradil Pavla Grosse, prohrála v úterý druhé ze čtyř extraligových utkání a nenavázala na předchozí dvě výhry. V tabulce jednomu z předsezonních favoritů na titul patří jedenácté místo. Soupeř je s jedním zápasem k dobru o čtyři pozice a pět bodů výš a také se pokusí vrátit na vítěznou vlnu. V pátek Vítkovice prohrály po předchozích čtyřech výhrách v Kladně (1:3).

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec151021249:3135
2Brno16902543:4229
3Plzeň15812433:2528
4Olomouc16901640:4028
5Č. Budějovice16900748:3727
6Pardubice16721646:3826
7Vítkovice15631546:3825
8Liberec16801737:3625
9Mountfield15540638:3423
10K. Vary16701835:3922
11Sparta16610943:4220
12M. Boleslav16511931:4118
13Kladno16413833:4617
14Litvínov162011324:577
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů