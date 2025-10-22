ONLINE: Sparta - Vítkovice 4:1. Po drtivé první třetině hosté vystřídali gólmany
Hokejisté Sparty jdou den po porážce s Třincem (1:4) znovu do akce, v dalším domácím extraligovém utkání hrají s Vítkovicemi. V předehrávce 45. kola se Pražané pokusí vylepšit dosavadní neúspěšnou bilanci v O2 areně, kde z devíti zápasů šestkrát zůstali bez bodů. Utkání, které startuje v 18.30, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Sparta pod novým koučem Jaroslavem Nedvědem, který nahradil Pavla Grosse, prohrála v úterý druhé ze čtyř extraligových utkání a nenavázala na předchozí dvě výhry. V tabulce jednomu z předsezonních favoritů na titul patří jedenácté místo. Soupeř je s jedním zápasem k dobru o čtyři pozice a pět bodů výš a také se pokusí vrátit na vítěznou vlnu. V pátek Vítkovice prohrály po předchozích čtyřech výhrách v Kladně (1:3).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|15
|10
|2
|1
|2
|49:31
|35
|2
Brno
|16
|9
|0
|2
|5
|43:42
|29
|3
Plzeň
|15
|8
|1
|2
|4
|33:25
|28
|4
Olomouc
|16
|9
|0
|1
|6
|40:40
|28
|5
Č. Budějovice
|16
|9
|0
|0
|7
|48:37
|27
|6
Pardubice
|16
|7
|2
|1
|6
|46:38
|26
|7
Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|8
Liberec
|16
|8
|0
|1
|7
|37:36
|25
|9
Mountfield
|15
|5
|4
|0
|6
|38:34
|23
|10
K. Vary
|16
|7
|0
|1
|8
|35:39
|22
|11
Sparta
|16
|6
|1
|0
|9
|43:42
|20
|12
M. Boleslav
|16
|5
|1
|1
|9
|31:41
|18
|13
Kladno
|16
|4
|1
|3
|8
|33:46
|17
|14
Litvínov
|16
|2
|0
|1
|13
|24:57
|7
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž