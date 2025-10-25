Ke gólu mu zase zabučeli. Už jsem si zvykl, směje se Sikora. Jak se těší na MS juniorů?
Po nepříjemném zranění ramene, s nímž laboroval víc než měsíc a půl, se v Karlových Varech uvedl před dvěma týdny gólem. Další střelecký zápis si Petr Sikora nechal na své první domácí utkání sezony proti Mladé Boleslavi, v němž zkraje třetí třetiny rozhodl o výhře 2:1. „Jsem moc rád, že jsem mohl hrát už konečně doma. Atmosféra byla super, přišel skoro plný dům, takže fanoušci byli jako vždy výborní,“ těšilo devatenáctiletého špílmachra.
Poté, co nebojácný útočník zapsal čtvrtý kanadský bod v pátém odehraném duelu, jej začal třinecký kotel vyvolávat. Vzápětí se z něj ozvalo bučení, které připomnělo čtvrtfinálový duel Čechů proti domácí Kanadě na minulém mistrovství světa juniorů. Reakce fanoušků byla pochopitelně z recese, v Třinci totiž Petra Sikoru oprávněně milují. „Už jsem si zvykl. Jsem rád, že si z toho takhle dělají legraci,“ usmál se centr.
Oživily se vám vzpomínky na MS juniorů? To další se blíží...
„To je pravda, samozřejmě se na to už těším.“
Spekuluje se, že v reprezentační dvacítce byste mohl být kapitánem. Mluvil jste už o tom s trenérem Augustou?
„Ještě jsme se o tom nebavili. Ale kdyby to dopadlo, určitě by to byla velká zodpovědnost. Uvidíme, jak to bude.“
Cítíte se po zranění už fajn?
„Nebylo to lehké, ale myslím si, že špatně se zatím necítím. Jsem za to rád. Určitě to musím udržovat a nejlépe v každém zápase své výkony zvyšovat.“
Pomohlo vám ke snadnějšímu návratu, že jste nedávno odehrál zápas ve Frýdku-Místku?
„Určitě. Každé utkání je po zranění dobré, hlavně pro kondici. Zápas ve Frýdku jsem odehrál s velkým ice timem, takže samozřejmě mi to pomohlo a dodalo mi to lepší kondici.“
Forma? Je to asi převážně v hlavách
Navíc se zdá, že vaše role v Třinci povýšila.
„Určitě, vnímám to tak. Ale je třeba říct, že mám super lajnu! Růža (Martin Růžička) i Činel (David Cienciala) jsou neskuteční hráči. Ještě si na sebe sice pořád zvykáme, ale myslím si, že se to každým zápasem lepší.“
Vám je teprve devatenáct, ale druhým nejmladším hráčem Třince v zápase s Mladou Boleslaví byl pětadvacetiletý Miloš Roman. Jak vůbec vnímáte velký věkový rozdíl mezi vámi a ostatními spoluhráči?
„Určitě je to zajímavé, ale v áčku jsem už třetím rokem, takže za tu dobu jsem si zvykl. Samozřejmě je to jiné než se stejně starými kluky v juniorce, ale zároveň je to v pořádku.“ (usmívá se)
V lajně navíc máte veterána Martina Růžičku, který dosáhl na osmistý extraligový bod.
„On je neskutečný. Hlavně má neskutečný přehled, vidí všechno, vidí tu hru... Já se pro něj snažím bojovat, získávat kotouče a chystat mu to.“
Co vůbec říkáte na úžasnou formu, kterou Třinec v první třetině základní části nabral?
„Kluci měli sérii už předtím, kdy hráli výborné zápasy. Já jsem jenom rád, že jsem mohl naskočit do rozjetého vlaku a oni mi to takhle usnadnili.“
Jaké jsou hlavní důvody, že to oproti minulé sezoně takhle funguje?
„Je to asi převážně v hlavách. A taky o skládání týmu, jak si hráči vyhoví.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|16
|11
|2
|1
|2
|51:32
|38
|2
Brno
|17
|10
|0
|2
|5
|47:43
|32
|3
Pardubice
|17
|8
|2
|1
|6
|51:40
|29
|4
Plzeň
|16
|8
|1
|2
|5
|35:28
|28
|5
Olomouc
|17
|9
|0
|1
|7
|42:43
|28
|6
Č. Budějovice
|17
|9
|0
|0
|8
|50:42
|27
|7
Mountfield
|16
|6
|4
|0
|6
|41:36
|26
|8
Vítkovice
|17
|6
|3
|2
|6
|51:47
|26
|9
Liberec
|17
|8
|0
|2
|7
|40:40
|26
|10
K. Vary
|17
|7
|1
|1
|8
|39:42
|24
|11
Sparta
|18
|6
|2
|1
|9
|51:50
|23
|12
Kladno
|17
|5
|1
|3
|8
|36:48
|20
|13
M. Boleslav
|17
|5
|1
|1
|10
|32:43
|18
|14
Litvínov
|17
|2
|1
|1
|13
|28:60
|9
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž