Zemřel Josef Horešovský (†79), mistr světa a stříbný ze ZOH. Mohl být prvním Čechem v NHL
Smutná zpráva pro český hokej. Ve věku 79 let zemřel mistr světa z roku 1972 bývalý obránce Josef Horešovský. O úmrtí dvojnásobného medailisty z olympijských her a člena Síně slávy českého hokeje informoval web Sparty Praha, kde Horešovský po předčasném ukončení hráčské kariéry ze zdravotních důvodů působil i jako trenér.
Horešovský se podílel na stříbru ze ZOH 1968 v Grenoblu, o čtyři roky později si ze Sappora odvezl bronz. Na světovém šampionátu startoval šestkrát, kromě zlata z domácího MS 1972 vybojoval i dvě stříbrné a tři bronzové medaile. Nechyběl ani u slavných vítězství nad Sovětským svazem na MS 1969.
Nabídku ze zámoří musel tehdy kvůli politické situaci odmítnout. Na podzim 1968 ho vyhledal Scotty Bowman, který tehdy trénoval St. Louis Blues. „Předložil nabídku a řekl, že kdybych se rozhodl, mají pro mě letenku,“ vzpomínal Horešovský před čtyřmi lety při setkání legend v Hokejové síni v Lánech. Prvním českým vyslancem v NHL se však nestal. Svobodně odejít nemohl, musel by jedině emigrovat. A to nechtěl.
V reprezentaci odehrál hráč, jemuž se přezdívalo Medvěd, 152 zápasů, v nichž vstřelil 23 branek. V lize stihl během 16 sezon v dresech Kladna, Sparty, Jihlavy a Českých Budějovice 518 utkání a 83 gólů. Během vojenské služby v Jihlavě slavil s Duklou dva tituly, další dva přidal jako trenér či asistent se Spartou. Působil také ve Francii nebo jako asistent u čs. reprezentace, naposledy vedl v roce 2008 prvoligovou Třebíč.