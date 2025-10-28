Třinec vyhrál poosmé v řadě, Hudáček zazářil hattrickem: Boj o OH? Začal od prvního kola
V Plzni se na nájezdové výhře podílel gólem, v domácím duelu devatenáctého extraligového kola s Českými Budějovicemi (6:3) dokonce zazářil hattrickem. Libor Hudáček si drží parádní formu, stejně jako celý Třinec. Oceláři vyhráli osmé utkání v řadě, bodovali počtrnácté za sebou a v čele tabulky počítají už jedenáctibodový náskok na Plzeň a Kometu. Všechno jde přesně podle jejich not. „Je to pěkné, ale pořád musíme táhnout za jeden provaz,“ má jasno Hudáček.
Byl to z týmového a individuálního pohledu téměř dokonalý večer?
„Dá se to tak říct, ale podle mě to z naší strany nebylo úplně ideální. Našli jsme tu cestu, dali jsme góly, ale potom jsme to museli trošku uklidnit.“
V čem to podle vás nebylo ideální?
„My víme v čem. (usmívá se) Dostali jsme hodně gólů a soupeř měl hodně přečíslení. Možná tam ani nebylo podcenění, ale některé situace jsme řešili špatně. Budějovice tím pádem chodily dopředu i v naší přesilovce.“
Máte spočítáno, kolikátý hattrick jste vstřelil?
„Zrovna jsem se dozvěděl, že umělá inteligence řekla čtyři, a je to tak. Za každý gól jsem rád, ale už nemám dvacet roků, takže v hlavě to úplně není. Spíše se zaměřuju na vítězství. Na konci dne sice člověk může dát góly, stejně se však počítají výhry.“
Navíc také vaší lajně s Danielem Kurovským a Oscarem Flynnem to šlape. Klape spolupráce i ve vašich očích?
„Asi to jde dobře, když nás chválíte. (směje se) Proto tady jsme. Ve středu si oddechneme, ale v pátek už je další zápas, v neděli další... V hlavách hlavně musíme vypnout a znovu zapnout.“
Co vám vůbec do souhry přinesl Flynn?
„Svůj styl hokeje. On je skvělý hráč, rychlý, má dobrou střelu, ale i vysoké hokejové IQ. S takovým hráčem je jednodušší si na ledě rozumět. Kury (Daniel Kurovský) je silný v soubojích, stojí před bránou a také ví, kde si najít místo. Sedlo si to.“
V tabulce máte už jedenáctibodový náskok na Plzeň a Kometu. Potěší to, co?
„V takovém týmu jsem ještě nebyl. Je to pěkné, ale pořád musíme táhnout za jeden provaz, aby naše forma šla dál. Škoda, že přijde repre pauza, ale na druhou stranu si musíme i oddechnout a připravit se. Chce to pořád držet a makat.“
Jste však připraveni, že někdy už prohrát musíte?
„Až do 52. kola asi nikdo nevyhrával. Víme, že krize jednou přijde, ale snažíme se ji oddálit.“
Příští týden pojedete se slovenskou reprezentací na Německý pohár. Začíná pro vás boj o olympiádu?
„Je to ještě daleko, ale ano. Boj začal už od prvního extraligového kola. Trenéři nás chtějí vidět, budou zkoušet nějaké dvojičky, něco nám už načrtli, ale pořád ještě zbývají necelé dva týdny. Může se stát leccos. Já jsem ale rád, že znovu můžu přijet a reprezentační dres obléct. Ze statistik jsem se dozvěděl, že mi chybí pár zápasů a pár gólů, abych předběhl naše legendy. Udělám vše, abych formu držel a v reprezentaci odehrál co nejvíc zápasů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7
Č. Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8
Vítkovice
|18
|7
|3
|2
|6
|53:48
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
K. Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|11
Sparta
|19
|7
|2
|1
|9
|53:51
|26
|12
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13
M. Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14
Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž