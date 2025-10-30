Předplatné

Koho mohl Rulík na první turnaj vzít, ale nevzal a proč. Třinec? Lepší než ve zlaté éře

Radim Rulík na modelovém tréninku sparťanských juniorů
Radim Rulík (vpravo) s Ondřejem Pavelcem
Radim Rulík na modelovém tréninku sparťanských juniorů
Radim Rulík na modelovém tréninku sparťanských juniorů
Tipsport extraliga
Olympijská sezona se příští týden rozjede prvním turnajem EHT ve Švédsku a Finsku, takže je důvod probrat v Zimáku nominaci Radima Rulíka a jeho štábu. Po Evropě se najde pár jmen, která by si za své výkony také zasloužila povolání. Ale nedočkala se. Do placu jsme hodili Oscara Flynna, Nicka Malíka, Filipa Zadinu i další. A naopak probrali třeba Jakuba Lauka, jenž na soupisce nechybí, přitom nehraje podle očekávání.

Dojde však i na extraligu a na lepšící se Spartu, kterou nyní hodně drží gólman Kovář. Stává se jedničkou? A co kouč Jaroslav Nedvěd, zůstane po sezoně, nebo přijde Patrik Augusta? Nemůžeme se nebavit o Třinci, který kdyby zítra začalo play off, podrtí všechny. Zřejmě…

A jako obvykle je toho v plné verzi, téměř dvouhodinové, mnohem víc. Dozvíte se třeba, že čeští hokejisté mají veliké potíže se skenováním hry, viz Filip Chytil.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Sparta20821957:5229
9Mountfield18740747:4229
10Vítkovice19732754:5229
11K. Vary19812848:5128
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

