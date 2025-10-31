ONLINE: Pardubice - Kladno 8:3. Demolice, Jágr má první bod. Sparta vede 3:1 v Olomouci

Předplatné

Poslední hokejový víkend před reprezentační přestávkou otevírá kompletní 20. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je nepochybně souboj mezi Pardubicemi a Kladnem (18.00), kde by proti sobě nastupují Roman Červenka a Jaromír Jágr. Kladenská legenda dokonce nastupuje jako kapitán. Atraktivní duel o druhé místo nabízí Plzeň s brněnskou Kometou. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také v Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

České Budějovice - Karlovy Vary 3:2

Jihočeši se ve vyrovnané bitvě s Karlovými Vary dlouho přetahovali o vedení. Byť České Budějovice od 50. minuty vedly 3:1, sedmou brankou v sezoně duel dramatizoval sedmnáctiletý talent Petr Tomek. O vítěznou trefu se postaral zadák Bohumil Jank, který v Motoru hostuje z Třince. Zápas se povedl také Adamu Kubíkovi, který vstřelil gól a nahrával.

Mladá Boleslav - Litvínov 3:2

Pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena se Bruslařům doma podařilo odskočit poslednímu Litvínovu o dva góly. Vervě se sice podařilo ve třetí třetině za více než minutu srovnat z 0:2 na 2:2, duel pro Mladou Boleslav ale rozhodl v 55. minutě útočník Tomáš Mazura. Gól a asistenci si za Středočechy připsal švédský bek Martin Skarberg.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Č. Budějovice201010960:5332
4Brno191002751:4932
5Pardubice19822753:4530
6Liberec19903747:4730
7Olomouc19911844:4530
8Sparta20821957:5229
9Mountfield18740747:4229
10Vítkovice19732754:5229
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav206211141:5123
13Kladno19524843:5523
14Litvínov203111532:6512
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

