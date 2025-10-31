ONLINE: Pardubice - Kladno 8:3. Demolice, Jágr má první bod. Sparta vede 3:1 v Olomouci
Poslední hokejový víkend před reprezentační přestávkou otevírá kompletní 20. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je nepochybně souboj mezi Pardubicemi a Kladnem (18.00), kde by proti sobě nastupují Roman Červenka a Jaromír Jágr. Kladenská legenda dokonce nastupuje jako kapitán. Atraktivní duel o druhé místo nabízí Plzeň s brněnskou Kometou. Sparta se představuje v Olomouci. Hraje se také v Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
České Budějovice - Karlovy Vary 3:2
Jihočeši se ve vyrovnané bitvě s Karlovými Vary dlouho přetahovali o vedení. Byť České Budějovice od 50. minuty vedly 3:1, sedmou brankou v sezoně duel dramatizoval sedmnáctiletý talent Petr Tomek. O vítěznou trefu se postaral zadák Bohumil Jank, který v Motoru hostuje z Třince. Zápas se povedl také Adamu Kubíkovi, který vstřelil gól a nahrával.
Mladá Boleslav - Litvínov 3:2
Pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena se Bruslařům doma podařilo odskočit poslednímu Litvínovu o dva góly. Vervě se sice podařilo ve třetí třetině za více než minutu srovnat z 0:2 na 2:2, duel pro Mladou Boleslav ale rozhodl v 55. minutě útočník Tomáš Mazura. Gól a asistenci si za Středočechy připsal švédský bek Martin Skarberg.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2
Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|4
Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|5
Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|6
Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|7
Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|8
Sparta
|20
|8
|2
|1
|9
|57:52
|29
|9
Mountfield
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10
Vítkovice
|19
|7
|3
|2
|7
|54:52
|29
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|20
|6
|2
|1
|11
|41:51
|23
|13
Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|14
Litvínov
|20
|3
|1
|1
|15
|32:65
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž