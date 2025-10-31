Pardubice smetly Kladno 8:3. Jágr s „céčkem“ si připsal první bod. Plzeň porazila mistra
Pardubičtí hokejisté ve 20. kole Tipsport extraligy jasně vyhráli 8:3 nad Kladnem, za které v roli kapitána nastoupil a poprvé v sezoně bodoval Jaromír Jágr. Mnohem lépe si oproti třiapadesátiletému útočníkovi vedli tříbodoví Roman Červenka (1+2) a Lukáš Sedlák (0+3). Plzeň v souboji o druhé místo porazila Kometu Brno 4:3 po nájezdech. Vedoucímu Třinci skončila série osmi výher v řadě prohrou 1:4 v Hradci Králové. Sparta zvítězila v Olomouci 4:1 a po třetí výhře za sebou dál stoupá tabulkou.
Plzeň - Kometa 4:3sn
Pořádně atraktivní podívanou v souboji o druhé místo na západě Čech začal lépe úřadující mistr díky trefě kapitána Jakuba Fleka. Plzni se ale do třetí třetiny podařilo duel otočit a vést o dva góly. Kometa se ovšem ještě dokázala do duelu vrátit díky dvěma využitým přesilovkám a vynutit si samostatné nájezdy, ve kterých byl jediným úspěšným nájezdníkem plzeňský útočník Ville Petman.
Olomouc – Sparta 1:4
O třetí výhře Pražanů v řadě rozhodla už povedená první třetina, kdy díky masivnímu tlaku odskočili do dvoubrankového vedení. Na gólmana Hanáků Matěje Machovského šlo celkem 41 střel od týmu kouče Jaroslava Nedvěda. Dva góly ve sparťanském dresu si připsal útočník Michael Špaček.
Mountfield HK – Třinec 4:1
Osm zápasů v řadě Oceláři jako jasní lídři základní části nepoznali přemožitele. Na východě Čech ale tvrdě narazili. Třinec schytal ránu už v první třetině, kdy se v oslabení prosadil Radovan Pavlík. Další dva góly Hradce Králové krátce po sobě ve druhé dvacetiminutovce se ukázaly jako klíčové. Mountfield si po skalpu mistrovské Komety připsal další cennou výhru.
České Budějovice - Karlovy Vary 3:2
Jihočeši se ve vyrovnané bitvě s Karlovými Vary dlouho přetahovali o vedení. Byť České Budějovice od 50. minuty vedly 3:1, sedmou brankou v sezoně duel dramatizoval sedmnáctiletý talent Petr Tomek. O vítěznou trefu se postaral zadák Bohumil Jank, který v Motoru hostuje z Třince. Zápas se povedl také Adamu Kubíkovi, který vstřelil gól a nahrával.
Mladá Boleslav - Litvínov 3:2
Pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena se Bruslařům doma podařilo odskočit poslednímu Litvínovu o dva góly. Vervě se sice podařilo ve třetí třetině za více než minutu srovnat z 0:2 na 2:2, duel pro Mladou Boleslav ale rozhodl v 55. minutě útočník Tomáš Mazura. Gól a asistenci si za Středočechy připsal švédský bek Martin Skarberg.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|19
|12
|3
|1
|3
|60:40
|43
|2
Plzeň
|19
|9
|2
|3
|5
|43:34
|34
|3
Pardubice
|20
|9
|2
|2
|7
|61:48
|33
|4
Brno
|20
|10
|0
|3
|7
|54:53
|33
|5
Sparta
|21
|9
|2
|1
|9
|61:53
|32
|6
Mountfield
|19
|8
|4
|0
|7
|51:43
|32
|7
Č. Budějovice
|20
|10
|1
|0
|9
|60:53
|32
|8
Vítkovice
|20
|8
|3
|2
|7
|57:54
|32
|9
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|10
Olomouc
|20
|9
|1
|1
|9
|45:49
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|20
|6
|2
|1
|11
|41:51
|23
|13
Kladno
|20
|5
|2
|4
|9
|46:63
|23
|14
Litvínov
|20
|3
|1
|1
|15
|32:65
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž