Předplatné

Pardubice smetly Kladno 8:3. Jágr s „céčkem“ si připsal první bod. Plzeň porazila mistra

Pardubičtí hokejisté oslavují další gól vedle smutnícího Jaromíra Jágra
Pardubičtí hokejisté oslavují další gól vedle smutnícího Jaromíra JágraZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér Jakub Petr na střídačce Litvínova
Útočník Sparty Michael Špaček se opět zapisuje mezi střelce
Jaromír Jágr se chystá na duel v Pardubicích jako kapitán Rytířů
Dočasný trenér Mladé Boleslavi Petr Haken už úřaduje na střídačce
Pardubičtí hokejisté slaví trefu Jana Mandáta (uprostřed)
Třinecký brankář Marek Mazanec inkasuje gól od Radovana Pavlíka z Hradce Králové
Devin Shore se po návratu z marodky dostává ve Spartě do velké pohody
50
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (2)

Pardubičtí hokejisté ve 20. kole Tipsport extraligy jasně vyhráli 8:3 nad Kladnem, za které v roli kapitána nastoupil a poprvé v sezoně bodoval Jaromír Jágr. Mnohem lépe si oproti třiapadesátiletému útočníkovi vedli tříbodoví Roman Červenka (1+2) a Lukáš Sedlák (0+3). Plzeň v souboji o druhé místo porazila Kometu Brno 4:3 po nájezdech. Vedoucímu Třinci skončila série osmi výher v řadě prohrou 1:4 v Hradci Králové. Sparta zvítězila v Olomouci 4:1 a po třetí výhře za sebou dál stoupá tabulkou.

Plzeň - Kometa 4:3sn

Pořádně atraktivní podívanou v souboji o druhé místo na západě Čech začal lépe úřadující mistr díky trefě kapitána Jakuba Fleka. Plzni se ale do třetí třetiny podařilo duel otočit a vést o dva góly. Kometa se ovšem ještě dokázala do duelu vrátit díky dvěma využitým přesilovkám a vynutit si samostatné nájezdy, ve kterých byl jediným úspěšným nájezdníkem plzeňský útočník Ville Petman.

Olomouc – Sparta 1:4

O třetí výhře Pražanů v řadě rozhodla už povedená první třetina, kdy díky masivnímu tlaku odskočili do dvoubrankového vedení. Na gólmana Hanáků Matěje Machovského šlo celkem 41 střel od týmu kouče Jaroslava Nedvěda. Dva góly ve sparťanském dresu si připsal útočník Michael Špaček.

Mountfield HK – Třinec 4:1

Osm zápasů v řadě Oceláři jako jasní lídři základní části nepoznali přemožitele. Na východě Čech ale tvrdě narazili. Třinec schytal ránu už v první třetině, kdy se v oslabení prosadil Radovan Pavlík. Další dva góly Hradce Králové krátce po sobě ve druhé dvacetiminutovce se ukázaly jako klíčové. Mountfield si po skalpu mistrovské Komety připsal další cennou výhru.

České Budějovice - Karlovy Vary 3:2

Jihočeši se ve vyrovnané bitvě s Karlovými Vary dlouho přetahovali o vedení. Byť České Budějovice od 50. minuty vedly 3:1, sedmou brankou v sezoně duel dramatizoval sedmnáctiletý talent Petr Tomek. O vítěznou trefu se postaral zadák Bohumil Jank, který v Motoru hostuje z Třince. Zápas se povedl také Adamu Kubíkovi, který vstřelil gól a nahrával.

Mladá Boleslav - Litvínov 3:2

Pod vedením dočasného trenéra Petra Hakena se Bruslařům doma podařilo odskočit poslednímu Litvínovu o dva góly. Vervě se sice podařilo ve třetí třetině za více než minutu srovnat z 0:2 na 2:2, duel pro Mladou Boleslav ale rozhodl v 55. minutě útočník Tomáš Mazura. Gól a asistenci si za Středočechy připsal švédský bek Martin Skarberg.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
32Detail
LIVE
32Detail
LIVE
14Detail
LIVE
23Detail
LIVE
83Detail
LIVE
41Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec191231360:4043
2Plzeň19923543:3434
3Pardubice20922761:4833
4Brno201003754:5333
5Sparta21921961:5332
6Mountfield19840751:4332
7Č. Budějovice201010960:5332
8Vítkovice20832757:5432
9Liberec20903849:5030
10Olomouc20911945:4930
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav206211141:5123
13Kladno20524946:6323
14Litvínov203111532:6512
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů