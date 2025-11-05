LM ONLINE: Karabach obral Chelsea! City - Dortmund 1:0, Barcelona prohrává v Bruggách
Devíti zápasy pokračuje středeční program Ligy mistrů. Chelsea hrála na hřišti Karabachu jen 2:2, bod jí zachránil střídající Alejandro Garnacho. Další nováček soutěže kyperský Pafos zdolal Villarreal 1:0. Patrik Schick je na lavičce Leverkusenu, který hraje na půdě Benfiky. Barcelona chce splnit povinnost v Brugách, zajímavý je souboj Manchesteru City s Borusií Dortmund. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na web iSport.
Liga mistrů 2025/2026
Chelsea na jaře vyhrála Konferenční ligu i mistrovství světa klubů, ale v Ázerbájdžánu prohrála první poločas. Když se tito soupeři potkali minule v roce 2017, anglický tým triumfoval v součtu obou zápasů 10:0. Tentokrát to tak jednoduché neměl, přestože mu rychle zajistil vedení Estévao, osmnáctiletý Brazilec, jehož si Chelsea vybrala, když jí dal v létě gól ještě v dresu Palmeiras na MS klubů.
Kapverdský útočník Andrade ale po odrazu míče od tyče vyrovnal a v součtu s kvalifikací to byl už jeho šestý zápis. Černohorský záložník Jankovič ještě do přestávky proměnil penaltu za Hatovu ruku. Trenér Maresca reagoval trojnásobným střídáním a jeden z náhradníků Argentinec Garnacho se hned uvedl vyrovnávací brankou, ale to bylo všechno.
Pafos měl před dnešním zápasem na kontě dvě bezbrankové remízy, přestože musel čelit největšímu počtu střel ze všech účastníků. Proti Villarrealu přidal další čisté konto a k němu navíc vstřelenou branku, znamenající první vítězství v Champions League. V úvodu druhého dějství hlavičkoval po rohovém kopu do sítě nizozemský obránce Luckassen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|4
Inter Milán
|3
|3
|0
|0
|9:0
|9
|5
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|6
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|7
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|8
Dortmund
|3
|2
|1
|0
|12:7
|7
|9
Manchester City
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|10
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|11
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|12
Karabach
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|13
Newcastle
|3
|2
|0
|1
|8:2
|6
|14
Barcelona
|3
|2
|0
|1
|9:4
|6
|15
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|16
Galatasaray
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|17
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|18
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|19
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|20
Atalanta
|3
|1
|1
|1
|2:5
|4
|21
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|22
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|23
Marseille
|3
|1
|0
|2
|6:4
|3
|24
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|25
Club Brugge
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|26
Bilbao
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|27
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|28
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|29
Leverkusen
|3
|0
|2
|1
|5:10
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|35
Benfica
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36
Ajax
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0
- Osmifinále
- Play-off