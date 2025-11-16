Předplatné

ONLINE: Litvínov zaskočil Pardubice, Vary - Kladno 0:2. Mistr vyzve lídra tabulky

Litvínovští slaví gól Theodora Pištěka
Liberecký Jaromír narazil do brankáře Dominika Furcha
Lukáš Sedlák brání Ondřeje Kašeho
Brankář Roman Will v akci
David Kaše rozhodl o vítězství Litvínova nad Českými Budějovicemi v prodloužení
Brněnští hokejisté se radují ze vstřelené branky kapitána Jakuba Fleka (uprostřed)
Tipsport extraliga
Základní část Tipsport extraligy se blíží ke své polovině. Její 23. kolo nabídne souboj dvou posledních mistrů. Kometa Brno zavítá na led vedoucího Třince. Pardubice hrají s posledním Litvínovem. Sparta ve své dlouhé sérii venkovních zápasů vyzve Plzeň. Mladá Boleslav hostí v derby Liberec, Karlovy Vary přivítají Kladno. Dnešní program startuje už v 15.30, ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
10Tipsport2,13,33,4Detail
LIVE přestávka
02Tipsport7,25,21,37Detail
LIVE přestávka
10Tipsport1,753,94,2Detail
LIVE 1. třetina
11Tipsport2,63,82,4Detail
LIVE
--Tipsport2.454.112.45Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec211231565:4943
2Mountfield211040757:4438
3Sparta2410311067:5937
4Plzeň211023647:3937
5Liberec231104859:5637
6Pardubice211022765:5036
7Brno211013758:5635
8Vítkovice23932963:6235
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2310111151:5933
11K. Vary21912954:5631
12M. Boleslav227211245:5426
13Kladno226241052:6826
14Litvínov223211636:7014
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

