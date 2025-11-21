Předplatné

Hradec - Sparta 1:4. Pražané se dotáhli na čelo. Výhru Komety řídil Flek, slaví i Motor

Tomáš Hyka a Pavel Kousal slaví gól do branky Mountfieldu
Tomáš Hyka a Pavel Kousal slaví gól do branky MountfielduZdroj: ČTK / Taneček David
Jakub Kovář zasahuje proti hradecké střele
Dominik Furch zasahuje proti Nicku Olesenovi
Hokejisté Motoru slaví gól
Trenér Mladé Boleslavi Miloslav Hořava
Ladislav Čihák, trenér Českých Budějovic
Hokejisté Sparty slaví gól do branky Mountfieldu
Stanislav Škorvánek v brance Hradce Králové
Hokejisté Sparty ve 24. kole Tipsport extraligy zastavili pětizápasovou vítěznou sérii Hradce Králové a po výhře 4:1 se bodově dotáhli na první Třinec. Kometa Brno si na venkovním ledě poradila s Kladnem, Rytíře porazila 4:1. Dva góly a asistenci zapsal Jakub Flek. Zvedající se Mladá Boleslav na své výkony nenavázala a v Českých Budějovicích padla 3:4 po samostatných nájezdech.

Hradec Králové - Sparta 1:4

Pražané zastavili pětizápasovou vítěznou sérii Mountfieldu. Po zisku tří bodů se dotáhli na první Třinec. Výhru pečetil dvěma góly v závěru Roman Horák.

Kladno - Kometa 1:4

Úřadující šampioni z Brna zvítězili v extralize potřetí v řadě. Dva góly a asistenci si na kladenském ledě připsal Jakub Flek.

České Budějovice - Mladá Boleslav 4:3sn

Středočeši na ledě Motoru nenavázali na dvě výhry z posledních utkání. I když proti Českým Budějovicím dvakrát vedli, domácím se podařilo srovnat a utkání dovést až do samostatných nájezdů. Rozhodující trefu zařídil Róbert Lantoši. Hosté poprvé pod koučem Hořavou ztratili.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE Sam. nájezdy
43Detail
LIVE
14Detail
LIVE
14Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Sparta2612311077:6543
3Pardubice231222773:5242
4Mountfield231140865:4941
5Brno231213766:6041
6Plzeň231123759:4740
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2410221071:6736
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav248221250:5830
13Kladno247241158:7329
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

