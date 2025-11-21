Předplatné

ONLINE: Hradec Králové - Sparta 0:2. Kometa vede nad Kladnem, na Motoru rozhodnou nájezdy

Hokejisté Sparty slaví gól do branky Mountfieldu
Hokejisté Sparty slaví gól do branky MountfielduZdroj: Michal Beránek / Sport
Dominik Furch zasahuje proti Nicku Olesenovi
Hokejisté Motoru slaví gól
Trenér Mladé Boleslavi Miloslav Hořava
Ladislav Čihák, trenér Českých Budějovic
Stanislav Škorvánek v brance Hradce Králové
Tomáš Hyka a Pavel Kousal slaví gól do branky Mountfieldu
Páteční hokejový večer nabízí tři zápasy 24. kola Tipsport extraligy. Zajímavý souboj je k vidění v Hradci Králové, kde rozjetý Mountfield útočí na šestou výhru v řadě proti Spartě, která by Východočechy posunula na první místo. Kladno doma čelí mistrovské Kometě Brno. Zvedající se Mladá Boleslav hraje v Českých Budějovicích. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
33Tipsport201,0420Detail
LIVE 3. třetina
14Tipsport300701,01Detail
LIVE 3. třetina
02Tipsport50101,07Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Pardubice231222773:5242
3Mountfield221140764:4541
4Plzeň231123759:4740
5Sparta2511311073:6440
6Brno221113762:5938
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2310121067:6434
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav238211247:5429
13Kladno237241057:6929
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

