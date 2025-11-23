ONLINE: Sparta drtí Kladno 6:1, mistr hraje ve Varech. Vítkovice - Pardubice 2:0

Předplatné

Základní část Tipsport extraligy je už téměř ve své polovině. V neděli se odehraje kompletní 25. kolo, hned pět ze sedmi zápasů mají start naplánovaný na 16:00. Kladno přivítá v tradičním duelu Spartu, Vítkovice hostí Pardubice, mistr z Komety se představí na ledě Karlových Varů, Mladá Boleslav poměří síly s Plzní a Liberec si zahraje s Mountfieldem HK. Na ledě posledního Litvínova se pak představí trápící se Třinec a Olomouc uzavře kolo s Motorem ČB. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
20Tipsport1,156,820Detail
LIVE 2. třetina
22Tipsport2,732,8Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,275,810Detail
LIVE 2. třetina
16Tipsport5001801,02Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,72,53,4Detail
LIVE přestávka
21Tipsport2,13,83,1Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,74,24,4Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec231231770:5643
2Sparta2612311077:6543
3Pardubice231222773:5242
4Mountfield231140865:4941
5Brno231213766:6041
6Plzeň231123759:4740
7Vítkovice241032966:6438
8Liberec241104959:5837
9Č. Budějovice2410221071:6736
10Olomouc2410111252:6633
11K. Vary239121156:6531
12M. Boleslav248221250:5830
13Kladno247241158:7329
14Litvínov243211839:8114
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

