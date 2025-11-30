ONLINE: Třinec - Sparta. Souboj o čelo tabulky. Liberec hostí Dynamo, derby v Litvínově
Hokejisté Třince a Sparty ve 28. kole extraligy bojují o první místo v tabulce. Pražané hájí proti třetím Ocelářům dvoubodový náskok. Dva body ztrácejí na Spartu také Pardubice, které hrají v Liberci. S aktuálně pátým týmem tabulky Dynamo prohrálo čtyřikrát za sebou. Plzeň nastupuje v Olomouci, poslední tým extraligy Litvínov vyzývá v podkrušnohorském derby Karlovy Vary. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž