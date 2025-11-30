Předplatné

ONLINE: Třinec - Sparta. Souboj o čelo tabulky. Liberec hostí Dynamo, derby v Litvínově

Souboj mezi hokejisty Sparty a Třince
Souboj mezi hokejisty Sparty a TřinceZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejisté Třince a Sparty ve 28. kole extraligy bojují o první místo v tabulce. Pražané hájí proti třetím Ocelářům dvoubodový náskok. Dva body ztrácejí na Spartu také Pardubice, které hrají v Liberci. S aktuálně pátým týmem tabulky Dynamo prohrálo čtyřikrát za sebou. Plzeň nastupuje v Olomouci, poslední tým extraligy Litvínov vyzývá v podkrušnohorském derby Karlovy Vary. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2913411187:7248
2Pardubice261323879:5846
3Třinec261331978:6546
4Plzeň261233869:5045
5Liberec271305968:6444
6Mountfield2611411068:5642
7Č. Budějovice2711321178:7441
8Brno2612131071:7141
9Vítkovice2711321170:7741
10K. Vary2612121165:6940
11Olomouc2711121357:7437
12M. Boleslav279321353:6435
13Kladno278341268:8134
14Litvínov275221851:8721
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž
