Prorazil až po třicítce. Žovinec o nečekané šanci v extralize: Lepší pozdě než nikdy

Smoleňák je nejlepší agent. 350 tisíc za dva dny, kdo to dokáže? • Zdroj: isport.cz
Dušan Žovinec po letech v první lize v Kladně prožívá první plnohodnotnou sezonu v extralize
Kladenský zadák Dušan Žovinec oslavuje vstřelenou branku
Obránce Dušan Žovinec zaujal Kladno natolik, že převzalo jeho smlouvu z Litoměřic
Kladenský bek Dušan Žovinec s karlovarským útočníkem Ondřejem Beránkem přebírají cenu pro nejlepšího hráče utkání
Obránce Dušan Žovinec po výpomoci z Litoměřic prodloužil spolupráci v Kladně
Kladenští hokejisté se radují z gólu, ve kterém měl prsty i bek Dušan Žovinec (vlevo)
Posun Dušana Žovince do extraligy po třicítce je nepochybně jedním z příběhů hokejové sezony
Jaroslav Kalina
Tipsport extraliga
Píše jeden z příběhů hokejové sezony. V extralize nebývá zvykem, aby si do ní prorazil cestu hráč po třicítce. Dušanu Žovincovi (33) se ale posun povedl. Ostřílený bek, jenž v první lize odehrál přes 700 zápasů, využil nečekané příležitosti z Kladna. Zaujal a začal střílet góly. Už jich dal šest! „Můžu být příkladem klukům, kteří už třeba nevěřili,“ řekl odchovanec Sparty. Rytíře si získal natolik, že mu angažmá prodloužili. S Litoměřicemi však mají dohodu, že se po 26 zápasech vrátí.

Na podobnou šanci čekal více než 13 let. Dušan Žovinec se v nejvyšší soutěži naposledy představil ještě jako mladík při kratičkém mihnutí ve Spartě. Místo si ale nezískal a následně putoval první ligou, kde vystřídal devět klubů. Během této doby se obránce i díky manželce začal více zajímat o zdravý životní styl. Pro deník Sport a web iSport mluví i o tom, jak mu také pomohl mentální koučink či nedávno poznaný mentoring.

Napadlo by vás před sezonou, že budete poprvé pořádně hrát v extralize?
„Popravdě už asi ne. Člověk pořád doufá, že by to mohlo přijít, ale spíš ne. Věděl jsem, že můžu třeba na Spartu (Litoměřice jsou jejím partnerským týmem), ale přede mnou byli tři, čtyři mladí kluci, u kterých chtějí, aby je Sparta ohrávala. Muselo by se tedy zranit asi fakt hodně obránců. A do toho přišla šance z Kladna, kterou jsem vůbec nečekal.“ 

Jak se vlastně zrodila původně krátkodobá výpomoc u Rytířů?
„Zranili se jim asi tři beci. Byť jsou Litoměřice farmou Sparty, existuje i nějaká menší výpomoc s Kladnem a Libercem. Zřejmě potřebovali zkušenějšího obránce, tak se dohodli, že půjdu vypomoct na jeden, dva zápasy. Asi se zadařilo, nějak jsem se ukázal, když to pak pokračovalo.“

Měl jste od sebe nějaká očekávání?
„Je to sen pro hráče hrát nejvyšší ligu. V mém případě v podstatě celou kariéru. (usmívá se) Když už se to konečně povedlo, řekl jsem si, že odmákám každou sekundu na tréninku i v zápase, pořádně si to užiju a co bude dál, se uvidí.“

Dušan Žovinec

Narozen: 5. října 1992 (33 let) v Praze

Pozice: obránce

Klub: Rytíři Kladno

Sezona: 20 zápasů, 6+1

Kariéra: Sparta (2010-12), Beroun (2010-11), Písek (2011-12), České Budějovice (2014-17), Prostějov (2017-19), Frýdek-Místek (2018), Chomutov (2019-20), Poruba (2020-22), Slavia (2022-24), Litoměřice (2012-14, 2024-25), Kladno (2025-?)

Úspěch: vítěz první ligy 2016-17

Zajímavosti: V první lize odehrál za devět klubů celkem 733 zápasů a vstřelil 64 gólů.

Je synem Dušana Žovince, dlouholetého funkcionáře ženského klubu fotbalové Sparty.

Za Kladno jste stihl dát už šest gólů, máte jich nyní víc než třeba rekordman z minulé sezony Aaron Irving. Extraligová úroveň vás tedy zřejmě nezaskočila, nebo ano?
„Je to nejvyšší soutěž a určitě lepší než první liga… (přemýšlí) Nezaskočila mě. Snažím se hrát naplno, stejně jako dřív v první lize.

